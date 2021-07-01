Melek İpek olayında sıcak gelişme: Jandarma ile diyaloğu ortaya çıktı! Dikkat çeken keşif konuşmaları... O anları tekrar yaşamış!

Antalya'da kendisini darbeden eşini, elleri kelepçeliyken av tüfeği ile öldüren Melek İpek'in jandarma ile arasında geçen diyalog, dava dosyasına girmesinin ardından basına sızdı. Kendisine işkence eden eşi Ramazan İpek'i öldürmesinin ardından yargılanan ve ceza verilmesine yer olmadığına hükmedilerek tahliye edilen Melek İpek'in jandarma görevlilerine her şeyi tek tek anlattığı öğrenildi.

TÜFEĞİ NASIL KULLANDIĞININ GÖSTERİLMESİ İSTENİYOR

Dava dosyasında bulunan video görüntülerine ilişkin diyalogda, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluğunda olayın gerçekleştiği eve götürülen İpek'ten, elleri kelepçeliyken tüfeği nasıl kullandığını göstermesi isteniyor.

Eline kelepçe takılan İpek, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin talebi üzerine av tüfeğini eline alarak fişeği tüfeğin namlusuna yerleştiriyor. İpek, jandarma ekibinin silahı ve fişeği nereden aldığı, av tüfeğini nasıl kullandığı yönündeki sorularını yanıtlıyor.

EVDE 4 AV TÜFEĞİ, ESRAR VE FİŞEK BULUNDU

Olayın yaşandığı evde kaydedilen görüntülerde, jandarmanın yaptığı aramada, evde 4 av tüfeği, iki kavanoz içerisinde bir miktar esrar ve çok sayıda fişek bulunması dikkati çekiyor.

Görüntülerde İpek ile kendisine sorular yönelten jandarma arasında geçen diyalog şöyle:

Melek İpek: "Ellerim kelepçeliydi."

Jandarma: "Kelepçe getir, anahtarı olan bir kelepçe."

Jandarma: "Tüfek neredeydi?"

Melek İpek: "Tüfek orada dayalıydı."

Jandarma: "Tüfek oradaydı, oradan aldın geldin. Tatbikat yaptırmayacağız, sadece kullanabiliyor mu, nasıl oldu, onu göstereceğiz. Tüfeği nasıl doldurduğunu göstersin bize. Fişek neredeydi?"

İşkenceci kocasını öldüren Melek İpek tahliye edildi

Bu sırada olay yeri inceleme personelinin koltuğun üzerine tüfek bıraktığı görülüyor.

Melek İpek: "Fişek de mutfakta çekmecedeydi."

Jandarma: "Oradan aldın?"

Melek İpek: "Evet, oradan aldım."

Jandarma: "Tüfek, fişek burada. Nasıl yaptın bir göster."

Cezaevindeki Melek İpek: "Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat "

İpek, koltuğun üzerine bırakılan tüfeği alıyor ve boş fişekleri yerleştirerek nasıl kullandığını gösteriyor.

Jandarma: "Tüfeği bu şekilde açtın, bu şekilde doldurdun, kapattın."

Melek İpek: "Böyle tuttum silahı."

Antalya'da kendisine işkence yapan kocasını öldüren Melek İpek'in ifadesi kan dondurdu, şoke etti

Jandarma: "Bu şekilde ateş ettin."

Melek İpek: "Yani, sonra zaten itişmeye başladık, patladı."