Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar Sabah yazarı Melih Altınok, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un et fiyatlarına gelen zamma ilişkin olarak söylediği," Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık" sözlerini eleştirerek," Bürokratların benzer açıklamaları, Erdoğan'ın topyekûn ortaya koyduğu aklın kamuoyunun her kesimine verdiği güveni, morali zedeliyorlar. Bence asıl sorun, bu beyefendilerin nasıl olup da böyle cümleler kurabildiği." dedi.

