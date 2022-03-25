Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yüzde 48 oranında zam yaptığını duyurmuştu. Zamma ilişkin olarak Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'a açıklama yapan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun," Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.” açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu açıklamayı tüm Türkiye konuşurken Sabah yazarı Melih Altınok, Osman Uzun'un açıklamalarını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. Muhalefet ve yandaş basının Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un açıklamalarıyla meşgul olduğunu belirtti.

"GÜVENİ, MORALİ ZEDELİYORLAR"

Altınok, Uzun'un sözlerinin küresel kıtlık gündeminin yerelleştirildiğini ifade ederek, "Bürokratların benzer açıklamalarıyla, Erdoğan'ın topyekûn ortaya koyduğu aklın kamuoyunun her kesimine verdiği güveni, morali zedeliyorlar. Yaparlar! Eleştirsek de kızamayız. Muhalefetin işi bu..." dedi.

"BENCE ASIL SORUN, BU BEYEFENDİLERİN NASIL OLUP DA BÖYLE CÜMLELER KURABİLDİĞİ"

Bürokratların açıklamalarını değerlendiren Altınok," Bence asıl sorun, bu beyefendilerin nasıl olup da böyle cümleler kurabildiği. Meşhur olmak için olabilir diyeceğim ama kim böyle bir şöhretin faydası olacağını düşünebilir ki? İnanın, bu soruyu, sorunu tartışmayı atlayıp "Pireyi deve yapıyorlar" diye muhalefetten yakınmanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

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