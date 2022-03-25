Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi sonrası önemli açıklamalarBeşiktaş ve Galatasaray'ın transfer savaşı bitmek bilmiyor! Cimbom, Beşiktaşlı yıldıza kafayı taktı! Sezon sonu...Kadir gecesi ne zamandır? O günün kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Mübarek gece ne zaman, hangi gün 2022 ?Yasak Elma 136. bölüm fragmanı yayınlandı! Kumru annesi tarafından zehirleniyor! Biran Damla Yılmaz diziye veda mı edecek?Celladına aşık olmak dedikleri! Berfin Özek, suratına kezzap atan sevgilisi Ozan Çeltik ile evlendi! Görenler, duyanlar inanamadı!Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlarTRT 1 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 24.Bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm izle YoutubeATV Bir Zamanlar Çukurova 129. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm izle YoutubeNetflix’ten kullanıcılara müjde! Netflix Games oyunseverlerle buluşuyor: “Ekstra ücret ödemek gerekmiyor”Kanal D Camdaki Kız 36. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm izle Youtube
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

Sabah yazarı Melih Altınok, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un et fiyatlarına gelen zamma ilişkin olarak söylediği," Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık" sözlerini eleştirerek," Bürokratların benzer açıklamaları, Erdoğan'ın topyekûn ortaya koyduğu aklın kamuoyunun her kesimine verdiği güveni, morali zedeliyorlar. Bence asıl sorun, bu beyefendilerin nasıl olup da böyle cümleler kurabildiği." dedi.

Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarına geçtiğimiz günlerde yüzde 48 oranında zam yaptığını duyurmuştu. Zamma ilişkin olarak Dünya Gazetesi'nden Ali Ekber Yıldırım'a açıklama yapan Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun," Bizim fiyatlar çok düşüktü, piyasanın yüzde 66 daha altında bir fiyatımız vardı. Bu nedenle çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı arttırdık ama yine de piyasaya göre yüzde 15 daha düşük bir fiyat var. Karkas etin fiyatı 80 lira olmuş bizim 56 liradan kıyma satmamız zaten mümkün değildi.” açıklamasında bulunmuştu.

Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

Söz konusu açıklamayı tüm Türkiye konuşurken Sabah yazarı Melih Altınok, Osman Uzun'un açıklamalarını kaleme aldığı köşe yazısında değerlendirdi. Muhalefet ve yandaş basının Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun'un açıklamalarıyla meşgul olduğunu belirtti. 

Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

"GÜVENİ, MORALİ ZEDELİYORLAR"

Altınok, Uzun'un sözlerinin küresel kıtlık gündeminin yerelleştirildiğini ifade ederek, "Bürokratların benzer açıklamalarıyla, Erdoğan'ın topyekûn ortaya koyduğu aklın kamuoyunun her kesimine verdiği güveni, morali zedeliyorlar. Yaparlar! Eleştirsek de kızamayız. Muhalefetin işi bu..." dedi.

"BENCE ASIL SORUN, BU BEYEFENDİLERİN NASIL OLUP DA BÖYLE CÜMLELER KURABİLDİĞİ"

Bürokratların açıklamalarını değerlendiren Altınok," Bence asıl sorun, bu beyefendilerin nasıl olup da böyle cümleler kurabildiği. Meşhur olmak için olabilir diyeceğim ama kim böyle bir şöhretin faydası olacağını düşünebilir ki? İnanın, bu soruyu, sorunu tartışmayı atlayıp "Pireyi deve yapıyorlar" diye muhalefetten yakınmanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı. 

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız. 

Melih Altınok'tan Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun'un et zammı sözlerine tepki: Erdoğan'ın her kesime verdiği güveni zedeliyorlar

{TITLE_STRIP}Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan et fiyatına zam açıklaması: Kırmızı et piyasasını etkilememektedir

{TITLE_STRIP}Kırmızı et fiyatlarına gelen zammın nedeni belli oldu! Et ve Süt Kurumu Müdürü Osman Uzun açıkladı: "Uzun kuyruklar oluşuyordu..."

{TITLE_STRIP}Et ve Süt Kurumu, kırmızı et fiyatlarında artışa gitti! Bir kilo kıyma 56 TL'den 83 TL'ye çıktı

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT