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Melis Sezen Sadaktsiz dizinsinden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden neden ayrıldı?

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Sadakatsiz'de Melis Sezen'in son bölümde yer almaması üzerine, dizinin sıkı takipçileri, Melis Sezen Sadaktsiz dizinsinden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden neden ayrıldı? sorularının cevabını arıyor.

Melis Sezen Sadaktsiz dizinsinden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden neden ayrıldı?

Yayına başladığı günden beri tüm seyircileri ekran başına kilitleyerek rayting rekorları kıran dizi Sadakatsiz hakkında flaş iddialar gündeme geldi. Son bölümde Volkan'a bıraktığı mektupla kafaları karıştıran Deren için dizinin sıkı takipçileri, arama motorlarında Melis Sezen Sadaktsiz dizinsinden ayrılıyor mu? Melis Sezen diziden neden ayrıldı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

MELİS SEZEN SADAKATSİZ DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Her Çarşamba akşamı seyirciyi Kanal D ekranlarına kilitleyen Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Cemal Hünal'ın başrollerini paylaştığı Sadakatsiz'e ünlü oyuncu Melis Sezen veda etti.

Derin karakteri ile çok konuşulan güzel oyuncunun diziden ayrıldığı öne sürüldü. Başarılı oyuncunun Sadakatsiz'in yeni fragmanında yer almaması ise diziden ayrıldığı iddialarını güçlendirdi.

 Başarılı oyuncu diziye bıraktığı not ile veda etti.

MELİS SEZEN DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Ünlü oyuncu Melis Sezen'in diziye vedasına ilişkin yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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