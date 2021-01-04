Memur, öğretmen, polis, bekçi, hemşire maaşları ne kadar oldu 2021? İşte 2021 yılı zamlı maaşlar...

TÜİK, 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Bu veriler ışığında memurların maaşlarına yüzde memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam gelecek. Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4 bin 459 TL'ye yükselecek. Öte yandan zam oranının ardından memur, öğretmen, polis, bekçi ve hemşirelerin 2021 yılı maaşları merak ediliyor. Peki Memur, öğretmen, polis, bekçi, hemşire maaşları ne kadar oldu 2021? İşte 2021 yılı zamlı maaşları...

MEMUR, ÖĞRETMEN, POLİS, BEKÇİ, HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2021?

Memur, öğretmen, polis, bekçi, hemşirelerin 2021 yılı maaşlarına yüzde 7,36 oranında zam gelecek. Söz konusu zammın ardından en düşük memur maaşı (üniversite mezunu) 4 bin 866 TL olacak. Öğretmen maaşları 6 bin 74 TL olacak.

Öte yandan polislerin maaşı 6 bin 388 liradan 6 bin 859 TL'ye yükseldi. 2021 yılında ilkokul mezunu bekçi 4 bin 618 lira, lise mezunu bekçi 4 bin 782 lira alacak. Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4 bin 999 lira ücret alacak.

Hemşireler, 2021 yılında 5 bin 893 TL ücret kazanacak.

İŞTE 2021 YILI ZAMLI MAAŞLAR

Genel Müdür (1/4)

2020 Temmuz: 13 bin 851 TL

2021 Ocak: 14 bin 917 TL

Şube Müdürü- (Üniversite Mezunu)

2020 Temmuz: 7 bin 281 TL

2021 Ocak: 7 bin 862 TL

Memur- (Üniversite Mezunu) - 9/1

2020 Temmuz: 4 bin 490 TL

2021 Ocak: 4 bin 866 TL

Öğretmen 1/4

2020 Temmuz: 5 bin 615 TL

2021 Ocak: 6 bin 74 TL

Kaymakam 1. Sınıf / 1/4

2020 Temmuz: 12 bin 693 TL

2021 Ocak: 13 bin 671 TL

Baş komiser / 3/1

2020 Temmuz: 7 bin 277 TL

2021 Ocak: 7 bin 858 TL

Polis Memuru 8/1

2020 Temmuz: 6 bin 369 TL

2021 Ocak: 6 bin 883 TL

Uzman Doktor 1/4

2020 Temmuz: 8 bin 656 TL

2021 Ocak: 9 bin 337 TL

Hemşire (Üniversite Mezunu) 5/1

2020 Temmuz: 5 bin 447 TL

2021 Ocak: 5 bin 893 TL

Mühendis 1/4

2020 Temmuz: 7 bin 433 TL

2021 Ocak: 8 bin 25 TL

Teknisyen- (Lise Mezunu) 11/1

2020 Temmuz: 4 bin 673 TL

2021 Ocak: 5 bin 63 TL

Profesör 1/4

2020 Temmuz: 11 bin 957 TL

2021 Ocak: 12 bin 881 TL

Araştırma Görevlisi (7/1)

Eski maaş: 7 bin 75 TL TL

Yeni maaş: 7.596 TL

Vaiz 1/4

2020 Temmuz: 5.836

2021 Ocak: 6.311 TL

Avukat 1/4

2020 Temmuz: 7 bin 096 TL

2021 Ocak: 7.663 TL

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