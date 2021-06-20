Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Star TV Menajerimi Ara 42. bölüm canlı izle

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MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM CANLI İZLE

Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.

Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin’in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.

MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

STAR TV MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM CANLI İZLE