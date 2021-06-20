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Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Star TV Menajerimi Ara 42. bölüm canlı izle

Star TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler haberimizde bulunan Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Star TV Menajerimi Ara 42. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Star TV Menajerimi Ara 42. bölüm canlı izle

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen dizi Menajerimi Ara 42. bölümüyle Star TV ekranlarına geliyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan internetten izlemek isteyenler için haberimizde Menajerimi Ara 42. bölüm full, tek parça izle | Star TV Menajerimi Ara 42. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | STAR TV MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM CANLI İZLE 

Barış’ın Ceyda’yla çalışmaya başladığı haberi Ego Ajans’ta bomba etkisi yaratır. Ceyda hazırladığı yeni sözleşmeyle Dicle’nin en önemli oyuncularından ve sendikada önemli bir role sahip Gürgen Öz’ün kalbini hızla kazanır. Gürgen Öz’ün büyük lokma olduğunu bilen Kıraç ve Çınar ise bunun üzerine Ceyda’nın hazırladığı sözleşmenin peşine düşer.

Üniversiteden arkadaşının filminde cast direktörlüğü yapmaya başlayan Dicle’nin yolu bu sefer de cast direktörü olarak Ego Ajans’a düşer. Öte yandan, Peride’nin karşısına bambaşka bir iş fırsatı çıkar. Kıraç’ın oyuncusu Sinem Uslu, şampuan reklamı çekiminin olduğu günün öncesi Kıraç’ın sponsordan aldığı maşa ile saçlarını yakar. Bununla beraber Bahtiyar Engin’in setinden gelen acil durum haberiyle Çınar, oyuncusunun yanına koşar.

MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

 STAR TV MENAJERİMİ ARA 42. BÖLÜM CANLI İZLE

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