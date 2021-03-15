Fransız yapımı Dix pour cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara ile ilgili flaş bir karar alındı. Menajerimi Ara bitiyor mu? | Final mi yapacak?| Menajerimi Ara ne zaman bitiyor? İşte detaylar...

MENAJERİMİ ARA BİTİYOR MU?

Star Tv'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ay Yapım imzalı dizi her hafta pazar günü izleyici ile buluşuyordu.

Menajerimi Ara, kadrosunda Ahsen Eroğlu, Barış Falay, Canan Ergüder, Deniz Can Aktaş, Fatih Artman gibi isimleri bulunduruyordu. Dizide sona gelindi.

MENAJERİMİ ARA FİNAL Mİ YAPACAK?

Star Tv’nin pazar akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara için final kararı alındı.

Ay yapım, yeni dizileri için yaza hazırlık yaparken, final yapacak dizileri de belirledi. Onlardan biri de Menajerimi Ara dizisi oldu.

Bu sezon başlayan ve ilk bölümü ile dikkatleri üzerine çeken, her bölüm ünlü konukları ile merak edilen Menajerimi Ara dizisi 2. sezon onayı alamadı.

Menajerimi Ara dizisiyle ünlenen Ahsen Eroğlu’nun ise yeni projelerle görüştüğü öğrenildi. Ahsen Eroğlu bir dijital platformla el sıkışırken, TV ekranlarında da yeni dizi projeleri ile görüştüğü öğrenildi.

Menajerimi Ara dizisi reytinglerde düşüş yaşayınca 2. sezon onayı alamadı.

Star Tv'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Kanal Menajerimi Ara dizisi yerine yeni bir uyarlama diziye hazırlanıyor.

MENAJERİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Star Tv’nin pazar akşamları yayınlanan dizisi Menajerimi Ara için final kararı alındı. Dizinin ne zaman sona ereceği yani final bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir...