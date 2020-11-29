Star TV kanalının en sevilen dizi projelerinden biri olan ve ilk bölümüyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Menajerimi ara dizisi, iki haftadır ekranlardaki yerini almıyor. Yapımcılığı Ay Yapım tarafından üstlenilen, Ali Bilgin'in projesi olan ve salı günleri izleyiciye sunulan Menejerimi Ara dizisinin yayın tarihi pazar olarak değiştirilmişti. Bnun üzerine bugün de yeni bölümü yayımlanmayan dizi hakkında Menajerimi ara dizisi neden yok? Günü mü değişti? Final mi yaptı? Menajerimi ara hangi gün? Saat kaçta? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MENAJERİMİ ARA DİZİSİ NEDEN YOK?

Yurt dışında Call My Agent ismiyle yayımlanan dizinin Türkiye'ye 'Menajerimi Ara' ismiyle uyarlanarak ekranlarda yer alması ile proje ilk bölümünden itibaren geniş kilelere ulaştı. Canan Ergüder, Barış Falay, Ahsen Eroğlu, Fatih Artman, Ayşe Nil Şamlıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide oyunculardan bazılarının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle çalışanlarının da sağlık durumunun riske atılmaması için set durduruldu.

Karantina süresi bitip Koronavirüs testleri negatife döndüğü zaman dizinin yeni bölümleri için çekim yeniden başlayacak. Yetkililer tarafından dizinin başlaması için net bir tarih verilmezken final yapmadığı kesin oalrak belirtildi.

MENAjERİMİ ARA DİZİSİ GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ? FİNAL Mİ YAPTI?

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Menajerimi Ara dizisi final kararı almıyor. Fakat konuya ilişkin yapımcılardan ya da kanaldan resmi bir açıklamada yer almadı.

Dizinin devam edeceği ve dizinin oyuncularının ve sinema sektörünün gerçek hikayelerine yer veren senaryosunun büyük bir ilgi topladığı biliniyor. Her hafta farklı konuk oyuncular ağırlayan dizinin belli bir kadrosu ve hikayesi bulunmuyor.

MENAJERİMİ ARA HANGİ GÜN? SAAT KAÇTA?

Salı günleri yayımlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizinin reytinglerinde olumsuz bir etki oluşturdu. Bu nedenle dizi pazar akşamlarına alındı. Artık pazar akşamları yayımlanan dizi, aat 20.00'de izleyicisiyle buluşuyordu.