Koronavirüs salgını sonrası yapımına ara verilen dizi ve filmler izleyicileri ile buluşmak için gün sayıyor. Bu dizilerden biri de Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Menajerimi Ara dizisi olacak. Başrolünde sevilen oyuncu Barış Falay'ın oynadığı dizide İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin başından geçen anlatılıyor. Peki Menajerimi Ara dizisini konusu nedir?, Oyuncuları kimler ve fragramında nelere yer verildi. İşte detaylar...

MENAJERİMİ ARA 1.BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLDU?

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.

MENAJERİMİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin ne zaman başlayacağına ilişkin bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Dizinin çekimleri sürüyor. Star TV'nin ve yapım şirketi Ay Yapım'ın kısa sürede dizinin başlama tarihini açıklaması bekleniyor.

Star’da yakında seyircisi ile buluşacak olan ‘Menajerimi Ara’nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Çok yakında Star TV ekranında yayınlanacak dizinin yeni tanıtımında seyirci menajerlerin dünyasına adım atan Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) hikayesine tanık oluyor.

MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle heyecanla beklenen ‘Menajerimi Ara’ dizisinin geri sayımı devam ediyor.

Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.

MENAJERİMİ ARA DİZİSİNİN KONUSU

Dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ‘Menajerimi Ara’ ismiyle Star’da yayınlanacak olan Ay Yapım imzalı dizinin başlayacağı tarih merakla bekleniyor.Dizide ünlü oyuncuların ve menajerlerinin dünyası masaya yatırılacak. Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli oyunculardan oluşan kadrosu ve hikayesiyle şimdiden merakla beklenen dizide geri sayım başladı. Menajer ve asistanlarının telaşlı anlarına tanık olunulan dizinin tanıtımda izleyici, Ego Ajans’ın kapısından içeri adımını atıp ajansın renkli ekibiyle tanışıyor.

Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor. Star TV ekranında seyirciyle buluşacak dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alıyor.

MENAJERİMİ ARA HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?

Menajerimi Ara dizisi, dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ın Türkiye'deki uyarlamasıdır.

MENAJERİMİ ARA HANGİ KANALDA?

Menajerimi Ara dizisi Star TV'de izleyiciler ile buluşacak.