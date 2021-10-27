Mensucat ne demek, TDK'ya göre Mensucat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mensucat ne demek? Mensucat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mensucat kelimesi. Peki mensucat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mensucat nedir, mensucat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MENSUCAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mensucat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mensucat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mensucat kelimesi anlamı şu şekildedir:

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