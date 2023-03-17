Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!

Menzil Cemaati ve bağlı Nakşibendi tarikatının en büyük kollarından Menzil cemaati, 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan hem milletvekili hem Başkanlık seçimlerinde Ak Parti ve Başkan adayı R. Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ilan etti.

YAYINLAMA
Google News
Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!

Menzil Cemaatine bağlı Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TÜMSİAD, 14 MayısMayıs tarihinde yapılacak olan hem milletvekili hem Başkanlık seçimlerinde Ak Parti ve Başkan adayı R. Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

ECDADIMIZ DAİMA BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAYI ÖĞÜTLER

Menzil Cemaati açıklamasında, ''Ecdadımızdan aldığımız kadim manevi mirasımız bize daima birlik ve beraberlik içinde olmayı, vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler. Ne büyük bir saadettir ki tarihten günümüze bu şuur kesintisiz bir şekilde nesilden nesle aktarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

''MİLLİ MESELELER GÜNCEL POLİTİK ANLAŞMAZLIKLARIN ÜSTÜNDE''

Milli meselelerin şu an yaşanan politik anlaşmazlıkların üstünde olduğunu belirten cemaat, ''Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir. İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.'' şeklinde ifade etti.

''SEÇİMLERİNDE CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLİYORUZ''

Son olarak destekledikleri adayı duyuran Menzil cemaati ''Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz.'' direyek açıklamasına son verdi.

Açıklamaların tamamı şu şekilde:

Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!

İlgili Haberler
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ekrem Yıldırım AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Ekrem Yıldırım AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
HDP ile yapılacak olan toplantı ertelenmişti, kılıçdaroğlu'dan çok tartışılacak çıkış
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Ali Babacan'ın LGBT açıklaması olay yarattı! Babacan saygı duyacaklarını ve koruyacaklarını belirtti!
Son Haberler
Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!
Bakan Nebati Şanlıurfa'yı ziyaret etti! Hasar tespiti çalışmalarına katıldı!
Tahıl kolidoru uzatılıyormu? BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nda süreklilik sağlanacak mı?
Tahıl kolidoru uzatılıyormu? BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nda süreklilik sağlanacak mı?
Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!
Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!
O ülke gelen turistlere para verecek! Tayvan'a turist akını başlayacak!
O ülke gelen turistlere para verecek! Tayvan'a turist akını başlayacak!
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
Şehit aileleri, HDP'yi ziyaret edecek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdırdı! "Bizlere bundan daha büyük bir hakaret olamaz"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
CHP'li il başkan yardımcısından skandal sözler " 35 yıldır koyuyoruz ama yapmıyoruz, halk yine bizi seçiyor"
Çok Okunanlar
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Savcı Sayan hakkında flaş gelişme: Milletvekili adaylığı için istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verdi... Seçilirse o isim ekonominin başına geçecek
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen'den AK Parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'e ziyaret
Milletvekili Aday Adayı Hüseyin Özmen'den AK Parti Pendik ilçe başkanı Ali Şirin'e ziyaret
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!
Eskiden balıklar vardı şimdi koyunlar! İstanbul Büyükçekmece Baraj Gölü kurudu!