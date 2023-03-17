Menzil cemaati, seçimlerde Cumhur İttifakını destekleyeceklerini açıkladı!

Menzil Cemaatine bağlı Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TÜMSİAD, 14 MayısMayıs tarihinde yapılacak olan hem milletvekili hem Başkanlık seçimlerinde Ak Parti ve Başkan adayı R. Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı.

ECDADIMIZ DAİMA BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE OLMAYI ÖĞÜTLER

Menzil Cemaati açıklamasında, ''Ecdadımızdan aldığımız kadim manevi mirasımız bize daima birlik ve beraberlik içinde olmayı, vatanımızın kıymetini bilmeyi öğütler. Ne büyük bir saadettir ki tarihten günümüze bu şuur kesintisiz bir şekilde nesilden nesle aktarılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

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''MİLLİ MESELELER GÜNCEL POLİTİK ANLAŞMAZLIKLARIN ÜSTÜNDE''

Milli meselelerin şu an yaşanan politik anlaşmazlıkların üstünde olduğunu belirten cemaat, ''Milli meseleleri güncel politik anlaşmazlıkların üstünde tutmaya sürekli muvaffak olan ve kendi içindeki ihtilafları asla Türkiye'ye zarar verecek boyuta taşımayan aziz milletimizin feraseti, fedakarlığı ve vatanseverliği bütün dünyaya örnektir. İnanıyoruz ki, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri bu örnekliğe eklenecektir. Milletimiz afetin yaralarını sarmaya odaklanmış, dayanışma ruhunun tesis ettiği huzur ve güven ikliminde sandığa gidecek, yine dünyaya örnek bir tablo sergileyecektir.'' şeklinde ifade etti.

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''SEÇİMLERİNDE CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLİYORUZ''

Son olarak destekledikleri adayı duyuran Menzil cemaati ''Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor. Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem Cumhurbaşkanlığı hem de Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz.'' direyek açıklamasına son verdi.

Açıklamaların tamamı şu şekilde: