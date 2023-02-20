Mercek bulutu, renkli görüntüler oluşturdu! Ortaya kartpostallık fotoğraflar çıktı!

Türkiye'de zaman zaman görülen mercek bulutu, bir kez daha ortaya çıktı. Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde görülen mercek bulutu, Karakapı, Divarlı beldeleri ile Kayırlı köyü çevresinde görüldü.

VATANDAŞLAR KAYIT ALTINA ALDI

Gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan mercek bulutu, pek çok kişi tarafından cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

MERCEK BULUTU NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, mercek bulutları, engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

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Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

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