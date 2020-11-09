Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ilk açıklama: Gerekli politika kararları alınacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal, ilk açıklamasını yaptı.

Merkez Bankasının internet sitesinden yayınlanan açıklamada Naci Ağbal,"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Merkez Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alınmış yerine ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve Eski Maliye Bakanı Naci Ağbal atanmıştı.

Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal’ın atandı

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