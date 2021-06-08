Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7127.22

Meslek Adı : Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzman

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu : Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanla

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Tanımlanmış görev talimatlarına göre ve iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; iklimlendirme sistemlerinin monte etme, devreye alma, işletme, bakım-onarım ve arıza giderme işlerini yapma/yapılmasını sağlama işlemlerini yürüten ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yüksek Gerilim Trafo Merkezi İşletme Elemanı mesleği için “3131.09” kod olarak kullanılır iken Zımba Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği) mesleği için “7223.91” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Merkezi İklimlendirme Sistemleri Uygulama ve Kontrol Uzmanı Meslek Kodu “7127.22” olarak belirlenmiştir.

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