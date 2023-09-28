Mersin’de korkunç olay! Bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kadın yatak odasında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay ilçeye bağlı Eski Ömerli Mahallesi 1333 Soka'kta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işten eve dönen A.G. (50), eşi Cemile Güllü'yü (48) yatak odasında kanlar içinde buldu.

48 YAŞINDAKİ KADIN BAĞAZINDAN BICAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Servis şoförü olan A.G. durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaptıkları kontrolde Cemile Güllü'nün boğazının 2 yerinden bıçaklanarak yaşamını yitirdiğini tespit etti. 48 yaşında korkunç bir cinayete kurban giden Güllü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kuruma sevk edildi.

Çiftin bir erkek çocukları olduğu öğrenilirken, polis cinayeti aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

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