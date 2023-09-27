İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan iki katlı evdeki yatalak kadın yanarak can verdi. Ölen kadından geriye ise yattığı yatağın demir iskeleti kaldı.

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İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

Kastamonu'da bir köyde çıkan yangında alevlere teslim olan iki katlı evdeki yatalak kadın yanarak can verdi. Ölen kadından geriye ise yattığı yatağın demir iskeleti kaldı.

76 YAŞINDAKİ YATALAK KADIN YANGINDAN KAÇAMADI

Olay, Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Kızılkese köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan 2 katlı evde, yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın kısa sürede ahşap ev ve samanlığı sardı. Yangına müdahale etmeye çalışan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın sırasında evden çıkamayan, yatalak hasta olduğu öğrenilen 76 yaşındaki Müyesser Demircioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında başına sert bir cisim düşen bir itfaiye eri de yaralandı. İtfaiye eri, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yaşlı kadının cansız bedeni çıkartıldı. Hayatını kaybeden kadından geriye ise yattığı yatağın demir iskeleti kaldı.

İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

Yangın yerine Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ve AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü de geldi. Vali Dallı, ekiplerden yangınla ilgili bilgi alarak incelemelerde bulundu.

"Özellikle eski, ahşap evlerimizdeki elektrik tesisatlarının yenilenmesi lazım"

Kastamonu'da elektrik kontağı sebebiyle sık sık yangınlarla karşılaştıklarını belirten Dallı, "Hakikaten çok üzgünüz. Kastamonu'da sık sık yangın oluyor, bunlar genellikle elektrik tesisatından çıkıyor. 25-30 yıl önce yapılan elektrik tesisatlarına kaldıramayacağı cihazlar bağlandıkça, yangınlar meydana geliyor. Buranın da elektrik kontağından çıkmış bir yangın olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Maalesef bugün 1947 doğumlu, yatalak hasta ola Müyesser Demircioğlu isimli vatandaşımızı kaybettik. Hepimiz çok üzgünüz. "Cana gelmedi" diyerek kendimizi teselli ediyorduk ama bugün maalesef böyle bir elim olayla karşı karşıya geldik. Allah başka böyle bir acı göstermesin. Bir itfaiye eri de başına düşen cisim sebebiyle yaralandı, hastaneye sevk edildi. Bir kez daha söylemek isterim. Özellikle eski, ahşap evlerimizdeki elektrik tesisatlarının yenilenmesi lazım. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Biz de elimizden geldiğince destek vereceğiz. Bunu bir an önce tamamlamamız lazım. 3 bin 600'den fazla kırsal yerleşim yerimiz var. Bunların hepsinde aynı durum söz konusu. Ahşap evlerimiz var, çok eski, rastgele kişiler tarafından çekilmiş tesisatlar var. Başka yerlerden gelenler, belki cihazlarını bırakıp gidiyorlar. Bu risk hep var, bundan kurtulmamız için tesisatlarımızı yenilememiz lazım. En azından bu sebeple çıkan yangınların önüne geçmiş oluruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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