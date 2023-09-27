Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!

Sinop'ta şehir merkezine inen çakallar, besicilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına saldırdı. Saldırılar karşısında çaresiz kalan besiciler, yetkililerden yardım bekliyor.

Sinop'un Ada mevkiindeki hayvan yetiştiricileri, artan çakal saldırıları nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyorlar. Çakalların şehir merkezine inmesiyle hayvanlarının zarar gördüğünü belirten köylüler, yetkililere çare bulunması çağrısında bulunuyor.

Hayvanları çakal saldırısına uğrayan besici Salim Çolak, "Adada hayvan yetiştiriyoruz. Çakallar ile çok dertliyiz. Çakallar şehir merkezine indi, hayvanımı paramparça ettiler. 20-30 tane çakal saldırdı. Bununla ilgili muhtarlarımız dilekçe verdi. Bir türlü önlemini alamıyoruz. Bunlar eskiden çok azdı, şimdi bir sürü çakal var. Çakallar şehir merkezinde artık insanları rahatsız etmeye başladı" dedi.

Çakalların şehir merkezinde görülmeye başlandığına dikkat çeken Salim Çolak, "Şehre inen çakallar o kadar çoğaldı ki elimizden cips bile yiyorlar. Konteynerlerden yemek yiyen çakallar da var. Yakında anaokulu var, oraya kadar iniyorlar. Bu bölgedeki kedi, köpek ve tavuk sayısında da çakallar nedeniyle bayağı bir azalma oldu" diye konuştu.

"12 tane hayvanım parçalandı"

12 hayvanının çakallar tarafından parçalandığını dile getiren besici İbrahim Günaydın ise, "2 seneden bu yana koyun yetiştiriyorum. Burada geçen sene 12 tane hayvanım parçalandı. Bu senede kuzum parçalandı. Bu yüzden koyun işini bıraktık, büyükbaşa döndük. İneğimizi geçen akşam çakallar yedi. 25-30 çakal birden saldırdı. Geceden sabaha kadar burada nöbet tutuyorum. Çakallar hayvanların yanına geliyor, havaya tüfekle ateş atıp çakalları korkutmaya çalışıyoruz. Başka yapacağım hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

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