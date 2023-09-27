Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu

Manisa'da Kendi yavrusu ile kedi yavrusunu emziren anne köpeğin kurduğu bağ, iki yavru için de insanlara örnek olacak bir dostluk kurulmasını sağladı.

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Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu

Manisa'da geçtiğimiz yıl sahiplendikleri bir köpeğin 3 yavrusundan ikisini sahiplendiren ailenin hayatı, bir gün anne köpeğin yalnız kalan yavrusu için ağzında getirdiği yavru kedi ile değişti. Kendi yavrusu ile kedi yavrusunu emziren anne köpeğin kurduğu bağ, iki yavru için de insanlara örnek olacak bir dostluk kurulmasını sağladı.

"KEDİ KÖPEK GİBİ DALAŞMAK" SÖZÜNÜ ÇÜRÜTTÜLER

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Aşık Ailesinin hayatı geçtiğimiz yıl evlerinin bahçesine gelen bir köpekle değişti. Aile tarafından "Fındık" adı verilen 3 yaşındaki köpek yaklaşık 5 ay önce üç yavru dünyaya getirdi. Anne sütünü bırakan yavrulardan iki tanesi başka ailelere sahiplendirilirken, Fındık ve tek yavrusu "Bulut', Aşık Ailesi ile kalmaya devam etti. Tek başına kalan yavrusu için bir süre sonra ağzında bir kedi yavrusu ile gelen Fındık, kendi yavrusu ve yavru kediye süt emzirerek arkadaşlık bağı kurmasını sağladı. "Kedi köpek gibi dalaşmak" sözünü çürüten kedi ve köpek yavrusunun arkadaşlığı dostluk örneği sergilerken, ailenin de hayvanlarla olan bağının güçlenmesine katkı sağladı.

Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu

"Bu duygusal hikaye, hayvanların insanlar için nasıl özel bağlar oluşturabileceğini gösteriyor. Atalarımız "Kedi köpek gibi dalaşıyorlar" demişler ancak bu kedi ve köpek adeta bu ata sözünü çürütürcesine bizlere ders veriyor" diyen köpeklerin ve kedinin bakımını üstlenen Ziraat Yüksek Mühendisi Yasemin Aşık, "Bir gün evimizin bahçesine bir köpek yavrusu geldi. Bizde köpeği sevdik ve ona yiyecek verdik. Sonra köpekte bizi sevdi, bizim bahçemizde kaldı. Oğlum Mehmet Sefa ile bize bir arkadaş oldu. Adını Fındık koyduk. Beş ay önce 3 tane yavru doğurdu. Yavrular ek gıda almaya başlayınca, iki tanesini iki aileye sahiplendirdik. Oğlumun adını Bulut koyduğu diğer yavru annesinin yanında kaldı. Bir sabah anne Fındık, ağzında bir kedi yavrusuyla bahçemize geldi. Biz bir anda, kedi yavrusunu parçalayacak, diye korktuk. Bir de ne görelim, yavruyu yalamaya başladı. Biz de şaşırdık ve hayretle izlemeye başladık. Bir süre sonra, kendi yavrusuyla beraber emzirmeye başladı. Zaman içerisinde üçü birlikte oynamaya, beraber yemek yemeye, uyumaya başladı. Bizde üçünü beraber sahiplenerek, besliyoruz. Oğlum da çok sevdi." dedi.

Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan Mehmet Sefa Aşık ise şunları söyledi: "Bir köpeğim vardı, yavrularını ailelere sahiplendirmiştik, şimdi yeni bir arkadaşımız geldi. Adını "Gece" koydum. Şimdi Bulut ile Gece her gün oyun oynuyor. Bizde onlara yiyecek veriyoruz."

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KAYNAK: İHA

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