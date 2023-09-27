Kayınpederinin evine giden eski damat kavga esnasında camdan düşerek yaşamını yitirdi

Nevşehir'de eşinden ayrılan eski damat gittiği kayınpederin evinde rski kayınpederi ve kayın validesi ile aralarında çıkan kavga sonucu camdan aşağı düşerek hayatını kaybetti

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Kayınpederinin evine giden eski damat kavga esnasında camdan düşerek yaşamını yitirdi

Nevşehir'de boşandığı eşinin evine giden Oğuzhan Ş. eski kayınvalidesi Deste A. (55) ve kayınbabası İsmail A.'yı (61) darp etti. Arbede sırasında 5. kattaki evin camından düşen şahıs hayatını kaybetti

TARTIŞMA BİR ANDA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay Beddik Mahallesi TOKİ bloklarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre ayrıldığı eşinin evine giden Oğuzhan Ş. eski kayınvalidesi ve kayınbabası ile tartışmaya başladı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında eski kayınvalidesi ve kayınbabasını darp eden şahıs arbede sırasında 5. kattaki evin camından düşerek ağır yaralandı

Kayınpederinin evine giden eski damat kavga esnasında camdan düşerek yaşamını yitirdi

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuzhan Ş. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayda ağır yaralanan Deste A. ve İsmail A.'nın tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayınpederinin evine giden eski damat kavga esnasında camdan düşerek yaşamını yitirdi

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KAYNAK: İHA

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