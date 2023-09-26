Bursa’da kan donduran infaz! Cinayet anını kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı!

Bursa'da alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u önce darp edip, tabancayla başından vuran zanlı, cinayet anını kayda alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Olay, dün 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Çamlıca Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Görükle'de emlakçılık yapan 22 yaşındaki E.E., bir süre önce kendisinde bulunan daire ile gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'a ait son model Mercedes Maybach otomobili takas için anlaştı. Ancak Karakuş evi üzerine alıp aracı vermeyince aralarında anlaşmazlık çıktı. E.E., gece kulübü işletmecisi 43 yaşındaki Bülent Karakuş ile Çamlıca Park otoparkında buluştu. Taraflar arasındaki tartışma küfürleşmeye dönünce kan aktı.

Bülent Karakuş, E.E. tarafından tabanca kabzasıyla darp edilip, başından vurularak öldürüldü.

Cinayet Masası dedektifleri olayı gerçekleştiren E.E., arkadaşları Y.T. (25) ve B.G. (21) isimli şahısları Yıldırım'da gözaltına aldı. Zanlı E.E.'nin daha önce de alışveriş yaptığı Bülent Karakuş'a bir gayrimenkul verdiği ve karşılığında otomobilini alacağı ancak aralarında anlaşmazlık çıktığı belirtildi. E.E.'nin olay anında, "Sen benim malıma nasıl çökersin. Ben sana demedim mi" dediği öğrenilirken, zanlı E.E. cinayet işlediği anlardaki kan donduran görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

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Görüntülerde, 22 yaşındaki gencin Karakuş'a küfürler savurarak başına silah kabzasıyla vurduğu anlar kameraya anbean yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, sorgusu tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

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