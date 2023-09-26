Afyonkarahisar-Antalya karayolu feci kaza! Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip kamyona arkadan çarptı!

Afyonkarahisar'da kamyonetin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu 60. kilometresi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, H.Ö., idaresindeki 06 ABE 232 plakalı kapalı kasa minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu aynı yönde önünde seyir halindeki V.Y idaresindeki 15 EY 599 plakalı araca arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet ardından şarampole girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araç içerisinde sıkışan H.Ö., Sandıklı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö.'nun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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KAYNAK: İHA