’Neşet Ertaş’ Muratpaşa'da türkülerle anıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanları, memleket özlemi çekenleri bir araya getirdi. Festivaldeki sanatçılar türkülerini büyük halk ozanı "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş için seslendirdi.

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’Neşet Ertaş’ Muratpaşa'da türkülerle anıldı

Muratpaşa Belediyesi'nin doğduğu yeri de doyduğu yeri de unutmayanları, memleket özlemi çekenleri bir araya getirdiği 7. Yöreler Renkler Festivali çerçevesinde, Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz, türkülerini büyük halk ozanı "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş için seslendirdi.

Bu yıl "Türkiye'miz hepimizin" sloganıyla düzenlenen festivale, Antalya'da bulunan ve aralarında yerleşik yabancıların, Yörüklerin ve Giritlilerin kurduğu 72 hemşehri, kültür ve dayanışma derneği katıldı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda 1 Ekim'e kadar devam edecek festivale dernekler, kurulan stantlarda şehirlerinin yemeklerini, el sanatlarını, doğal ve tarihi güzelliklerini taşıdı.

Festival, halk ozanı Neşet Ertaş'ın 11'inci ölüm yıl dönümünde İç Anadolu Gecesi'yle başladı. Gecede ilk olarak Hüseyin Uğurlu sahne aldı. Uğurlu, Ertaş'ın unutulmaz bozlaklarını seslendirirken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanını dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan türkülere eşlik etti.

"Eşit komşuluk"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, gecede yaptığı konuşmada, Türkiye'de kentlerin son 50-60 yılda büyük bir göç dalgası yaşadığını belirtti. Başkan Uysal, "Herkes doğduğu yerden, atasının, ailesinin yaşadığı yerden göç etti. Bütün şehirlerimiz hepimizin. İnsanlar kendilerine yine "Konyalıyım, Vanlıyım, İzmirliyim" desin ama göç ettikleri yerde de eşit komşuluk ilişkileri içinde, göğüslerine gere gere "Antalyalıyım', "Muratpaşalıyım" desin. Türkiye'mizin her köşesi, kültürümüzün her öğesi hepimizin. Türkiye'miz hepimizin ortak vatanı" dedi.

’Neşet Ertaş’ Muratpaşa'da türkülerle anıldı

"Neşet Ertaş için söyledi"

Başkan Uysal, konuşmasının ardından festivale katılan İç Anadolu bölgesi derneklerine plaketlerini takdim ederken gece Türk halk müziğinin güçlü sesi Sabahat Akkiraz konseriyle devam etti. Akkiraz, gecede "Ruhuna değsin" diyerek türkülerini Neşet Ertaş için seslendirdi.

7. Yöreler Renkler Festivali'nde bugün Marmara ve Ege gecesiyle devam edecek. Gecede "Yunus Emre'den Aşık Veysel'e" isimli repertuarıyla İlke Türkdoğan ve Antalya Orkestrası sahne alacak. Festivalin üçüncü günü düzenlenecek Doğu Anadolu gecesinde ise sahnede İhsan Güvercin ve Serpil Efe olacak. Festivalde 28 Eylül Perşembe günü Abdullah Gencer ve İsmail Çakır konserleriyle Akdeniz Gecesi düzenlenecek. 29 Eylül Karadeniz gecesinde Koliva, 30 Eylül Güneydoğu gecesinde ise Kardeş Türküler sahnede olacak. Festival, 1 Ekim'de Antalya'da yerleşik yabancıların kurduğu 7 derneğin katılacağı Komşu Ülkeler Gecesi ve Cenk Bosnalı konseriyle sona erecek.

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KAYNAK: İHA

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