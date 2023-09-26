Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı İstanbul'da gerçekleşti

Türkiye ile Afrika arasındaki ihracatın günümüzde daha da önem kazanmasıyla birlikte, küresel hedef pazar haline gelen Afrika ve Türkiye'nin ticari köprü çalışmalarına yönelen yüzlerce iş insanının ikili görüşme fırsatı yakaladığı Türkiye - Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı 4 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleşti.

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Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı İstanbul'da gerçekleşti

Afrika ve Türkiye'nin ticari köprü çalışmalarına yönelen yüzlerce iş insanının ikili görüşme fırsatı yakaladığı Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye ile Afrika arasındaki ihracatın günümüzde daha da önem kazanmasıyla birlikte, küresel hedef pazar haline gelen Afrika ve Türkiye'nin ticari köprü çalışmalarına yönelen yüzlerce iş insanının ikili görüşme fırsatı yakaladığı Türkiye - Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı 4 Eylül tarihinde İstanbul'da gerçekleşti. Afrika'ya ihracata yönelmek isteyen KOBİ'ler bir yandan dijitalleşmeye yönelik tedirginlikleri sebebiyle harekete geçmekte zorlanırken öte yandan hız kesmeyen araştırmalarına devam ederek güvenilir köprüler kurmak isteyince üretici firmaların ihracata yönelik talepleri kadar soruları da artış gösteriyor. Hususa ilişkin olarak A Para'da "Ekonomi Notları" adlı programa canlı yayın konuğu olarak katılan Türkiye Afrika İhracatçılar Birliği Başkanı Muhammet Ali Aras, kıtanın barındırdığı ticari potansiyeli, doğal kaynakların çokluğu ve özellikle de yaklaşan gıda krizini ciddi anlamda engelleyebilecek oranda tarıma elverişli arazi fazlalığı gibi sebeplerle dünya ülkelerinin odağı haline geldiğine değinerek Türkiye'deki üretici ve ihracatçı firmaların dijitalleşme öncesi yaşadığı zorlukları ve TURCAF olarak ne şekilde destek verdiklerini anlattı.

Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı İstanbul'da gerçekleşti

"Doğru partnerler bulup o partnerlerin üzerinden yatırım yapmamız gerekiyor"

Türkiye'nin 1998 yılında başlattığı Afrika Açılımı Politikası sonrası atılan doğru stratejik adımlara, Afrikalıların da duyarsız kalmayarak Türkiye ile işbirliği yapmak istediklerini, böylelikle ihracatı kolaylaştırdığını vurgulayan Aras, "Türkiye'de 4 milyona yakın şirket var bunun bir milyona yakında fiziki ihracat yapabilir pozisyonda. 110 binini fiziki ihracat yapıyor, yüzde 10'unun sadece İngilizce web sitesi ve dijital materyallere sahip. Şimdi burada baktığımız zaman bizim en büyük üretici ve ihracatçı firmalarımızın zorlandığı dijitalizasyon kısmı, yani dijitalde çok aktif değiller bundan kaynaklı olarak Afrika kıtasının getirdiği sorunlar güvenlik sağlık yol masrafları orada gidip kalmayla alakalı problemlerden kaynaklı üretici firmalarımız oraya ihracatı yapmakta zorlanıyorlar artı yatırım yapmak da zorlanıyorlar bu yüzden bizim orada başlıca sektörlerimize baktığınız zaman inşaat, tarım birçok alanda aslında boşluk var fakat ilk başta bizim Afrika kıtasından doğru partnerler bulup o partnerlerin üzerinden orada yatırım yapmamız gerekiyor" dedi.

Türkiye-Afrika İhracatçılar İş Birliği Lansmanı İstanbul'da gerçekleşti

"2020 yılında artık dijital varlık dünyaya hükmetmeye başladı"

Aras, "2020 yılında artık dijital varlık dünyaya hükmetmeye başladı, yani biz bir kişi sırtıma çantamı alayım gideyim Afrika'da kapı kapı gezeyim müşterilerimi ziyaret edeyim çok güzel bir şey fakat maliyet ve zaman açısından orta ölçekli ve üretici firmalarımızı çok memnun eden bir tablo değil" diyerek TURCAF tarafından geliştirilen platformun ihracatçılara nasıl dijital destek verdiğini anlattı. E-ihracat platformlarında 42 Afrika ülkesine yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları sonrası Afrika'dan portala gelen satın alma talebini İngilizce, Fransızca, Farsça veya Arapça olması fark etmediğini söyleyen Aras, dilimize çeviri desteği sunan yapay zekalı tercümanlar ile hızlı, kolay ve kesintisiz ticari iletişimin sağlandığını belirtti. Platformun büyük kısmının dijital pazarlama olduğunu açıklayan Aras, geleneksel pazarlama raporlarında yer alan alıcı listeleri ve alıcı tercihlerine dair bilgileri de içerdiğini, ek olarak Afrika ülkelerinde yapılan basın, yayın ve TV mecralardaki reklam çalışmalarıyla 360 derece e-ihracat imkanı sunduğunu ifade etti.

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KAYNAK: İHA

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