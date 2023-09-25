Zabıtadan titiz denetleme! Zincir marketler mercek altına alındı!

Hakkari Belediyesi, kentteki zincir marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde raflarda satılan ürünlerin kullanma tarihini titizlikle denetledi.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Marketleri tek tek gezen ekipler, ürünlerin gramaj kontrolünü, raf ve kasa fiyatları arasındaki uygunluk ve son kullanma tarihlerini denetledi.

Bazı zincir marketlerde son kullanma tarihi geçmiş et ve süt ürünlerini tespit edilmesi halinde yasal işlem başlatacaklarını belirten zabıta ekipleri, marketlere uyarıda bulundu. Hakkari Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "İlimiz merkezinde bulunan zincir marketlerin denetimi titizlikle gerçekleştirilmiştir. Marketlerde son kullanma tarihlerine bakıldı, genel temizlik ile alakalı gerekli tüm uyarılar yapıldı. Denetimlerimiz devam etmektedir" denildi.

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