Kenan Balcı'dan ucuz mazot desteği ve hal giderlerinin düşürülmesi çağrısı: "Balıkçılarımıza destek istiyoruz"

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı, balıkçılara mazotun daha ucuza verilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gürpınar'da balıkçılardan alınan ödemeler de düşürülmeli" dedi.

Denizlerde av yasağının kalkarken son günlerde Gürpınar Balık Hali'nde gemiciler ile satıcılar arasındaki "fiyat tartışması" gündem olmuştu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı ise, Gürpınar Balık Hali'nde 4 buçuk aylık av yasağı sonrası yüksek fiyatlarda kira zammı yapıldığını da söyleyerek, ucuz balık için Gürpınar Balık Hali'nde balıkçılardan alınan giderlerin azaltılmasının gerekli olduğunu belirtti.

"DENİZDEN BALIK FIŞKIRIYOR"

Bu sezon balığın bol olduğunu ifade eden Balcı, "Bugün itibariyle 32 çeşit balık mevcut. Müşteriler memnun balıkçılar memnun her şey güzel, denizden balık fışkırıyor" dedi.

Son günlerde balık tutanlar ve satıcılar arasında fiyat nedeniyle çıkan tartışmaya da değinen Balcı, "4 buçuk aydır yasak var. Her gemide 40 kişilik tayfa var. Masraflarını çıkaramıyorlar. Tutuyorlar balıkları çok mutlular ama istedikleri gibi para kazanamıyor gemicilerimiz. Gemicilerimize mazotu bir miktar ucuzlatması gerekli. Çünkü Türkiye'de tutulan balıkların yarısını Türk halkı yerken yarısını da yurt dışına gönderiyoruz döviz geliyor. O yüzden balıkçılarımıza destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürpınar Balık Hali'nde balıkçılardan alınan kiraların ve fiyatların da yüksek olduğunu söyleyen Balcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da seslendi. Balcı, " Balıkçılar dolaba soğutucuya balığı koyduğu zaman 5 lira kasa başı para alınıyor. Dükkan kiraları yüzde 12 yüzde 15 her kasaya maliyet oluyor. O da müşterilerimize yansıyor. Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum zaten 4 buçuk ay yasak vardı insanlar çalışmıyordu. Kiralarını elektriklerini bile ödeyemiyor. İmamoğlu'na sesleniyorum haldeki ayak bastı paralarını ucuzlatsın ve ya kaldırsın. Hal kar gütme yeri değildir halkımızın sıhhatli balık yemeleri için hizmet yeridir" diye konuştu.

Balcı konuşmasının devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın denizlerde 4 buçuk ay boyunca avlanma yasağını getirmesinin önemine de değindi.

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