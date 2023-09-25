Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla prostat büyümesini önleyici bitkiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, domates, nar ve yeşil çayın prostat büyümesini önlediğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla prostat büyümesini önleyici bitkiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

Domatesin etken maddesi olan likopenin, prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip olduğunu söyleyen Opr. Dr. Mustafa Çağlar,

Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

"Likopen bakımından oldukça zengin olan domates bu sayede prostat sağlığını korumakta ve kanser oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna göre, domates salçası, domates sosu ve doğal ketçap gibi, domates kaynaklı besinlerin, likopen içeriklerinden dolayı prostat büyümesine karşı koruyucu etkileri olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir" dedi.

Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

"Nar oldukça faydalıdır"

Nar tüketimimin prostat sağlığına faydasına değinen Opr. Dr. Çağlar, "Nar, antioksidan ve ellagitannin adı verilen bitkisel besinler bakımından zengindir. Prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalar nar özlerinin prostata neden olan hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını, prostat büyümesi ve prostat kanserini önlemede yardımcı olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

"Yeşil çay tüketilebilir"

Tam 5500 yıldır antioksidan kaynağı olarak tüketilen yeşil çayın, vücuttaki toksin ve zararlı maddelerin atılımını hızlandırdığını dile getiren Mustafa Çağlar, "Prostat hastalığı tanısı koyulan erkekler, düzenli olarak günde 2 bardak yeşil çay tükettikleri takdirde hem prostat hastalığının etkileri anlamlı oranda azalır hem de rahat idrar yapmaları kolaylaşır. Yeşil çayın erkeklerde prostat büyümesi ve prostat kanseri gelişiminin engellenmesinde yararlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur" şeklinde konuştu.

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Elazığ'da TOKİ'nin örnek binası tamamlandı!Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Elazığ'da TOKİ'nin örnek binası tamamlandı!

Ermenistan’da darbe girişimi! 8 komutan gözaltına alındıErmenistan’da darbe girişimi! 8 komutan gözaltına alındı

Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!

Hukukçular uyardı! Kargo şirketleri ile yaşanan sorunlarda bu hatalara düşmeyin!Hukukçular uyardı! Kargo şirketleri ile yaşanan sorunlarda bu hatalara düşmeyin!

İstanbul Valiliği harekete geçti! Tek, tek toplatıldı, sokakta yaşayan vatandaş kalmayacak!İstanbul Valiliği harekete geçti! Tek, tek toplatıldı, sokakta yaşayan vatandaş kalmayacak!

Yaşlı kadın fark etti, sokağa giriş ve çıkışı yasakladı! Pendik'te halıya sarılı ceset attılar!Yaşlı kadın fark etti, sokağa giriş ve çıkışı yasakladı! Pendik'te halıya sarılı ceset attılar!

İstanbul'da şok baskın! Kiraladığı evi kenevir tarlasına çevirdi!İstanbul'da şok baskın! Kiraladığı evi kenevir tarlasına çevirdi!

Olaylı geçen, Türkiye Cirit Şampiyonası’nda Erzurum birinciliği Bayburt'a kaptırmadı!Olaylı geçen, Türkiye Cirit Şampiyonası’nda Erzurum birinciliği Bayburt'a kaptırmadı!

Ankara susuzlukla karşı karşıya kaldı, vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti ''Beceremiyoruz deyin çekin gidin''Ankara susuzlukla karşı karşıya kaldı, vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti ''Beceremiyoruz deyin çekin gidin''

Korkunç görüntüler! Karasu çayında yüzlerce balık kimyasal zehirlenmeden dolayı öldüKorkunç görüntüler! Karasu çayında yüzlerce balık kimyasal zehirlenmeden dolayı öldü

Bakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne olduBakan Yumaklı'nın katıldığı Yöresel halk oyunlarının oynandığı festival renkli görüntülere sahne oldu

Ekrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktıEkrem İmamoğlu Pendik'ten intikam mı alıyor! İBB AK Parti döneminde başlayan projeleri yarım bıraktı

Bebek’te korkunç olay! Taksici ile tartışan iki genç cevrede ki 6 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybettiBebek’te korkunç olay! Taksici ile tartışan iki genç cevrede ki 6 kişilik grubun bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti

CHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştıCHP'de İstanbul kavgası! İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen Özgür Çelik, adaylığını açıkladı ortalık karıştı

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok önemli açıklamalar: Emekliye ne kadar zam yapılacak, yılbaşından önce açıklanacak mı? İşte detaylarCumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan çok önemli açıklamalar: Emekliye ne kadar zam yapılacak, yılbaşından önce açıklanacak mı? İşte detaylar

A 101 28 Eylül 2023 Perşembe Aldın Aldın, ürün kataloğu yayınlandı, İşte indirimli ve çok uygun fiyat ürün kataloğuA 101 28 Eylül 2023 Perşembe Aldın Aldın, ürün kataloğu yayınlandı, İşte indirimli ve çok uygun fiyat ürün kataloğu

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? zam için 3 yeni formül gündemde! İşte detaylarEmekli maaşlarına zam yapılacak mı, ne kadar yapılacak, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? zam için 3 yeni formül gündemde! İşte detaylar

İslam Memiş'ten olay altın yorumu! 'Muhakkak göz önünde bulundurulmalı' diyerek uyardıİslam Memiş'ten olay altın yorumu! 'Muhakkak göz önünde bulundurulmalı' diyerek uyardı

Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, yenilikçileri ağır bir şekilde eleştirdi' Böyle yenilikçilik olmaz''Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı seçildi, yenilikçileri ağır bir şekilde eleştirdi' Böyle yenilikçilik olmaz''

Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'dan korkutan açıklam! ''Petrol fiyatları 100 doları aşacak''Bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs'dan korkutan açıklam! ''Petrol fiyatları 100 doları aşacak''

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnfluenza hastalığında artışlar yaşanmaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Kış mevsimi girmeden grip aşınızı olunuz”
İnfluenza hastalığında artışlar yaşanmaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Kış mevsimi girmeden grip aşınızı olunuz”
Op.Dr. Asuda Bıçakcı yanıtladı: Rinoplasti (Burun Estetiği) Nedir, Kimlere Yapılabilir, İyileşme Süreci ne kadar?
Op.Dr. Asuda Bıçakcı yanıtladı: Rinoplasti (Burun Estetiği) Nedir, Kimlere Yapılabilir, İyileşme Süreci ne kadar?
Youtube'da moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!
Youtube'da moda olmuştu! Bursa Şehir Hastanesi'nin yanık servisi çocuklarla doldu!
Aynı yerden iki kere alınan ekmeğin içinden çıkan madde, müşteriyi çileden çıkardı!
Aynı yerden iki kere alınan ekmeğin içinden çıkan madde, müşteriyi çileden çıkardı!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da İlham Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da İlham Aliyev ile görüştü
İzmir Adliyesi önünde kanlı hesaplaşma! Silahlar peş peşe patladı! 1 ölü, 3 yaralı
İzmir Adliyesi önünde kanlı hesaplaşma! Silahlar peş peşe patladı! 1 ölü, 3 yaralı
Ece Ronay video yayınlayarak herşeyi anlattı, yardım istedi: Başıma gelecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir!
Ece Ronay video yayınlayarak herşeyi anlattı, yardım istedi: Başıma gelecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir!
Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!
Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!
İşitme engeline son: ’Biyonik kulak ameliyatı’ ile başarılı sonuçlar
İşitme engeline son: ’Biyonik kulak ameliyatı’ ile başarılı sonuçlar
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ceren Barlas: “Yağ içeriği yüksek diyetler, prostat kanseri riskini artırıyor”
Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Ceren Barlas: “Yağ içeriği yüksek diyetler, prostat kanseri riskini artırıyor”
Çok Okunanlar
Ankara susuzlukla karşı karşıya kaldı, vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti ''Beceremiyoruz deyin çekin gidin''
Ankara susuzlukla karşı karşıya kaldı, vatandaş Mansur Yavaş'a isyan etti ''Beceremiyoruz deyin çekin gidin''
Yaşlı kadın fark etti, sokağa giriş ve çıkışı yasakladı! Pendik'te halıya sarılı ceset attılar!
Yaşlı kadın fark etti, sokağa giriş ve çıkışı yasakladı! Pendik'te halıya sarılı ceset attılar!
Kenan Balcı'dan ucuz mazot desteği ve hal giderlerinin düşürülmesi çağrısı: "Balıkçılarımıza destek istiyoruz"
Kenan Balcı'dan ucuz mazot desteği ve hal giderlerinin düşürülmesi çağrısı: "Balıkçılarımıza destek istiyoruz"
Ermenistan’da darbe girişimi! 8 komutan gözaltına alındı
Ermenistan’da darbe girişimi! 8 komutan gözaltına alındı
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
ERİS varyantı nedir, belirtileri nelerdir, bulaşıcımı, ölümcü mü? ERİS virüsünden nasıl korunulur?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: ERİS varyantı Türkiye'de!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
Soyal medya fenomeni Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan'ın dövüşü karakolda bitti, verdikleri ifade şok etti!
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı