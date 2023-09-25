Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, domates, nar ve yeşil çayın prostat büyümesini önlediğini söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Çağlar, Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla prostat büyümesini önleyici bitkiler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Domatesin etken maddesi olan likopenin, prostat sağlığını destekleyici özelliklere sahip olduğunu söyleyen Opr. Dr. Mustafa Çağlar,

"Likopen bakımından oldukça zengin olan domates bu sayede prostat sağlığını korumakta ve kanser oluşumu riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Buna göre, domates salçası, domates sosu ve doğal ketçap gibi, domates kaynaklı besinlerin, likopen içeriklerinden dolayı prostat büyümesine karşı koruyucu etkileri olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir" dedi.

"Nar oldukça faydalıdır"

Nar tüketimimin prostat sağlığına faydasına değinen Opr. Dr. Çağlar, "Nar, antioksidan ve ellagitannin adı verilen bitkisel besinler bakımından zengindir. Prostat sağlığı üzerine yararlı etkilere sahiptir. Yapılan çalışmalar nar özlerinin prostata neden olan hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığını, prostat büyümesi ve prostat kanserini önlemede yardımcı olduğu kanıtlanmıştır" diye konuştu.

"Yeşil çay tüketilebilir"

Tam 5500 yıldır antioksidan kaynağı olarak tüketilen yeşil çayın, vücuttaki toksin ve zararlı maddelerin atılımını hızlandırdığını dile getiren Mustafa Çağlar, "Prostat hastalığı tanısı koyulan erkekler, düzenli olarak günde 2 bardak yeşil çay tükettikleri takdirde hem prostat hastalığının etkileri anlamlı oranda azalır hem de rahat idrar yapmaları kolaylaşır. Yeşil çayın erkeklerde prostat büyümesi ve prostat kanseri gelişiminin engellenmesinde yararlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur" şeklinde konuştu.

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