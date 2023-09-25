Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!

Muğla Datça'da yaşayan Denizlili Ercan Alacalı yine kendisi gibi Denizlili kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'ı Datça'ya davet ederek bir sürpriz hazırladı.

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Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!

Muğla'nın Datça ilçesinde Ercan Alacalı kız arkadaşına deniz altında evlenme teklif etti.

Datça'da yaşayan Denizlili Ercan Alacalı yine kendisi gibi Denizlili kız arkadaşı Ayşegül Yalçın'ı Datça'ya davet ederek bir sürpriz hazırladı. Denizlili çift Datça'da dalış dersleri veren bir okulun eğitmenleri ile Akvaryum koyunun mavi sularında dalış yaptı.

Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!

Dalış eğitmenlerinin açtığı "Benimle Evlenirmisin" yazılı afiş ile birlikte, Ercan Alacalı kız arkadaşı Ayşegül Şahin'e denizin ortalama 4 metre altında tek taş yüzük takarak evlenme teklifi yaptı. Şahin, tek taş yüzüğü takarak evlenme teklifini kabul etti.

Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!

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KAYNAK: İHA

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