Olaylı geçen, Türkiye Cirit Şampiyonası’nda Erzurum birinciliği Bayburt'a kaptırmadı!

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Türkiye Finali 1'inci Lige Yükselme B Grubu müsabakaları sona erdi.

Geçen sene vefat eden cirit sporcusu Hasan Sarol anısına Bayburt'ta düzenlenen "Hasan Sarol Sezonu Türkiye Cirit Şampiyonası 1'inci Yükselme B Grubu müsabakaları" sonucunda Erzurum birinciliğe adını yazdırırken, müsabakanın ikincisi Bayburt, üçüncüsü Kars, dördüncüsü ise Manisa oldu.

Bayburt cirit sahasında düzenlenen müsabakaların ilki, Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşti. Oynanan maçta Erzurum cirit takımı, Bayburt cirit ekibini mağlup etti. Bayburt adına verilen kararlardan memnun kalmayan seyirciler maçı yöneten ekibe sloganlar atarak, maçın hakemini protesto ettiler. Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncuları ise pozisyonların yanlış değerlendirildiğini iddia ederek, hakeme seslerini yükselttiler. Sportmenliğe aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle maçın hakemi, Bayburt Atlı Spor Kulübü hanesine eksi puan yazarak, iki oyuncuyu da 4 maça çıkmama cezasıyla cezalandırdı.

Seslerin durulmasının ardından daha sonra sahaya Kars Baş Köy Atlı Spor Kulübü ile Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü çıktı. İlk yarı güzel oyun sergileyerek rakibinin önüne geçen Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü, ikinci yarıya protestoyla başladı. Verilen kararları haksız bulan ve yönetmelik gereğince birinci olma şansını kaybeden Manisa cirit takımı, hakemi protesto etmek adına verilen süre içerisinde hamle yapmayarak, geriye yaslandı. 4 kez üst üste hamle yapmayan Manisa Selendi Atlı Spor Kulübü ise, hükmen mağlup oldu. Seyirciler, yapılan hareket karşısında Manisa Selendi Atlı Spor Kulübünü alkışlarla, tezahüratlarla destekleyerek, maçın hakemini yuhaladılar.

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Seslerin yükseldiği, atışmaların dur durak bilmediği cirit müsabakası sonunda takımlara kupaları ve madalyaları verilmek üzere ödül töreni düzenlendi. Müsabakanın birincisine kupa ve madalyaları Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu tarafından verilirken, ikinci olan takım, kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse'nin elinden aldı. Türkiye Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit As Başkan Bahri Önal üçüncü olan takımın kupa ve madalyalarını takdim ettikten sonra, dördüncü olan takıma kupa ve madalyaları Atlı Cirit İl Temsilcisi Hacı Ali Dağ tarafından verildi.

Ödüllerin takdim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, müsabakaya katılan dört takımı tebrik ederek, bundan sonraki maçlarda kulüp oyuncularına başarılar diledi. Geleneksel atlı spor dallarının hem Türkiye'de hem de yurt dışında hak ettiği noktaya gelmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Bekiroğlu, "Birbirinden güzide 4 kulübümüz, birinci lige yükselmek için mücadele ettiler. İçlerinden Atatürk Üniversitesi cirit kulübümüz birinci lige yükselme başarısı gösterdi. Ben müsabakaya katılan bütün kulüplerimize göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. Atlı cirit bizim ata sporumuz, ecdat yadigarı sporumuz. Atlı cirit, sadece Türkiye'de değil dünyada da sesimizi duyuracak bir branşımız, sporumuz. Bütün branşlarda yapmış olduğumuz faaliyetlerin yanında federasyon olarak atlı cirit ilk göz ağrımız. Bugün burada birbirinden zevkli müsabaka izledik. Biz, geleneksel atlı sporlarımızın yaygınlaşması ve gelişmesi için Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet yapıyoruz. Tabii burada cumhurbaşkanımızın özellikle geleneksel sporlara vermiş olduğu kıymetli desteklerden dolayı, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan'ın yoğun gayretiyle bugün Türkiye'de geleneksel atlı sporlarımız, geleneksel sporlarımız hak ettiği noktaya gelmek üzere. Omuzumuzdaki yükün ağırlığının farkındayız ve bu teveccühe layık olmak için gayret ediyoruz. Bugünkü müsabakada yoğun bir seyirci katılımımız vardı, geleneksel sporlara gönül vermiş çok sayıda insanımız vardı. Güneşin, sıcağın altında bizleri, takımlarını yalnız bırakmayan seyircilerimize çok teşekkür ediyorum.

İnşallah bundan sonra hem Türkiye'de hem yurt dışında geleneksel atlı spor dallarımız hak ettiği yere gelecek, biz buna inanıyoruz, bu gayret içerisindeyiz. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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