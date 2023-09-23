Op.Dr. Asuda Bıçakcı yanıtladı: Rinoplasti (Burun Estetiği) Nedir, Kimlere Yapılabilir, İyileşme Süreci ne kadar?

Özel Pendik Bölge Hastanesi'nin Kulak Burun Boğaz uzmanı Op. Dr. Asude Bıçakcı'ya Rinoplasti (burun estetiği) ameliyatı ile ilgili hastalar tarafından en çok merak edilen soruları sorduk.

Burun estetiği ameliyatında hastanın isteklerine de uyacak şekilde, doğru ameliyat planının yapılması oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Bıçakcı, güvenilir ve uzman hekimler tarafından 18 yaş üstü bireylere güvenle yapılabileceğini ifade etti.

Rinoplasti (Burun Estetiği)

Burnun daha estetik görünmesi ve solunum problemlerinin giderilmesi için yapılan işlemlerdir. Burun bölgesi, iletişim esnasında göze en çok çarpan bölgedir. Aynı zamanda kişinin yüz ifadesi ve dış görünüşü üzerindeki etkisi de büyüktür. Bu nedenle burundaki estetik kusurlar, kişinin dış görünüşü ile barışık olmasını engelleyebilir. Bazı kişilerde ise burundaki yapısal sorunlar, ciddi solunum problemlerine neden olabilir. Her iki durumda da rinoplasti İstanbul yardımı ile bölgeyi yeniden şekillendirmek mümkündür.

İşlemden önce hastanın isteklerine uyacak şekilde, doğru ameliyat planının yapılması oldukça önemlidir. Bu nedenle estetik sürecinin ilk aşaması burun yapısının değerlendirilmesi ve hastanın yapısal olarak bu işleme uygun olup olmadığının anlaşılmasıdır. Hasta öyküsü doğrultusunda, öncelikle detaylı bir burun içi muayenesi yapılır. Eğer nefes alma ile ilgili problemler söz konusu ise bu problemlerin kaynağı saptanır. Bu süreçte hasta ile istediği estetik burun görünümü üzerine konuşulur ve kişinin yüz yapısı değerlendirilir. Amaçlanan; hastanın yüz yapısına da uyacak, en doğal burun profilinin çıkarılmasıdır. Bunun için burun yapısı farklı açılardan resimlenir ve bu resimler üzerinden mevcut estetik problemler değerlendirilir. Bu süreçte ameliyatın hangi yöntemle yapılacağına da netleşecektir.

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Rinoplasti (Burun Estetiği) Kimlere Yapılabilir?

Burun estetiği; cerrahi operasyona engel herhangi bir rahatsızlığı olmayan ve burun yapısı estetiğe uygun olan 18 yaş üstü bireylere güvenle yapılabilmektedir. Alanında uzman ve deneyimli bir hekim tarafından yapıldığında sonuçları oldukça tatmin edicidir.

Rinoplasti (Burun Estetiği) Ne Kadar Sürer?

Burun estetiği süresi, operasyonun kapsamına ve yapılan işlemlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Burun estetiği, herkese aynı şekilde ve aynı amaçta yapılmaz. Her hastanın burun estetiğinden beklentileri farklıdır. Bu da burun estetiği ameliyatının kişiden kişiye değişebilen işlemler içermesi manasına gelir. Dolayısıyla burun estetiği ameliyatı süresi de kişiden kişiye değişebilir.

Burun Ucu Estetiği Nedir?

Burnun uç kısmı, burun yapısı üzerinde en çok etkisi olan bölgelerin başında gelir. Burun ucunun aşağı eğimli olması, burnun üst kısmına göre büyük ya da küçük olması, deliklerin şekli gibi pek çok unsur estetik problemlere neden olabilir. Bu noktada burun ucu estetiği en çok tercih edilen uygulamalardan biridir. Bu cerrahi işlemler sayesinde:

Burun ucu küçültülerek, yüz ile orantılı hâle getirilebilir.

Sıkıştırılmış gibi görünen, küçük burun ucu yeniden şekillendirilebilir.

Simetrik olmayan burun delikleri simetrik hâle getirilebilir.

Burun ucu kaldırılarak, daha şekilli ve hoş bir yapı kazandırılabilir.

Sivri yapılı burun ucu daha yumuşak hatlara sahip olacak şekilde estetik müdahale yapılabilir.

Burun Estetiği Sonrası İyileşme Süreci Nedir?

Estetik operasyondan sonraki 2 hafta – 1 ay içerisinde estetikli burun bölgesi tamamen iyileşir ve kişi sağlıklı bir şekilde günlük yaşamına devam edebilir. Bununla birlikte burun şeklinin oturması ve son hâlini alması için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Ameliyattan sonraki yaklaşık 6 ay – 1 yıl içerisinde ideal şekil belli olur ve şişlikler tamamen geçer.

Burun Estetiği Doğal Durur Mu?

Günümüzde burun estetiği ile oldukça doğal sonuçlar almak mümkündür. Bu noktada önemli olan faktörlerden biri de doktorunuzun bu alandaki deneyimidir. Doğru yöntemle, doğru yaklaşımla yapılan burun estetiği ile oldukça doğal görünen, yüz ile orantılı bir buruna sahip olunabilir.

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