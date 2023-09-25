İstanbul Valiliği harekete geçti! Tek, tek toplatıldı, sokakta yaşayan vatandaş kalmayacak!

İstanbul Valiliği sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı. Uygulama çerçevesinde 69 evsiz vatandaş, kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi.

İstanbul Valiliği sokakta yaşayan evsiz vatandaşları kalıcı olarak 23 Eylül tarihinde kamu misafirhanelerine yerleştirmeye başladı. Uygulama çerçevesinde sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaş kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildi. Evsizlerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerler de ekipler tarafından toplandı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün çalışmaları sonucunda kentte hiç kimsenin sokakta yaşamayacağı ve kalacak yeri olmayan vatandaşların kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacağı belirtildi. Evsiz vatandaşların sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin de takip edileceği öğrenildi. Talep eden evsizlerin, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmelerinin sağlanacağı açıklandı. İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul'daki "evsiz" sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedefleniyor.

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