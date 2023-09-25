Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisinde buluşan balıkçılar, birincilik için Atatürk Baraj Gölüne olta salladı.

Siverek ilçesinin yaklaşık 40 kilometre uzağında bulunan Takoran Vadisi içerisinde 3 gün süren Takoran Kültür ve Doğa Festivalinde katılımcılar kamp çadırlarını kurarken, festivalde sıra gecesi etkinlikleri, doğa yürüyüşü, bisiklet turları, kano yarışması, uçurtma şenliği, şire üzümünden bulamaç ikramı ve geleneksel kaynatılmış bulgur ikramı yapıldı. İkramların ardından şabut ve turna balığı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Balık yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Vali Şıldak, "Şanlıurfa bir kültür şehri, aynı zamanda bir turizm şehridir. Şanlıurfa'nın her köşesi, her noktası ayrı güzellikleri taşıyor ve ayrı kültürel zenginlikleri içeriyor. Siverek ilçemiz de bu güzelliklere sahip ilçelerimizin başında geliyor. Çünkü Siverek, kadim bir kültüre sahip, çeşitli medeniyetlere en sahipliği yapmış, kültürel olarak zengin ve renkli bir ilçemizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa her tarafı zengin bir şehir, Takoran vadisinde sanki cennetin bir köşesindesin. Buradaki tarih, su ve doğa çok güzel, bu hareketli ilçe çok şeyi hak ediyor. Biz el birliğiyle inşallah el ele tutup burayı hak ettiği yere götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Festivale Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, ilçe belediye başkanı, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı, satışlar tepetaklak oldu!

Böyle evlat olmaz olsun! Çocuğuna kızan annesini dövdü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da İlham Aliyev ile görüştü

İzmir Adliyesi önünde kanlı hesaplaşma! Silahlar peş peşe patladı! 1 ölü, 3 yaralı

İnfluenza hastalığında artışlar yaşanmaya başladı! Uzmanlar uyardı: “Kış mevsimi girmeden grip aşınızı olunuz”

Ece Ronay video yayınlayarak herşeyi anlattı, yardım istedi: Başıma gelecek her şeyin sorumlusu eski eşimdir!

Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!

Öğrenciler bu haberi bekliyordu! 2023-YKS ek tercih sonuçları açıklandı

Esenler Otogarı için uzmanlardan korkutan uyarı! İlk çökecek yer burası!

Avcılar fark etmese orada ölecekti! Fransız gezgin 3 gündür maden sahasında mahsur kaldı

Hakkında müebbet isteniyor! Gelinini öldürüp cesedini yaktığı iddia edilen kayınpeder hakim karşısında!

Üniversitelilere vergisiz telefon satışında sona gelindi! Tüm gözler kabinede!

FETÖ dolandırıcıları Rize’de ortaya çıktı! Vatandaşı 353 bin TL dolandırırken yakayı ele verdi!

Sakın depoları doldurmayın! Benzine güzel bir indirim bekleniyor!

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Muharrem İnce mi? Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor!

Merkez Bankasından önemli karar! Kur Korumalı Mevduatta (KKM) Asgari faiz kaldırıldı!

Uzmanlardan tavsiye! Prostat büyümesini önleyen 3 mucize bitki: “Domates, nar ve çay”

Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Elazığ'da TOKİ'nin örnek binası tamamlandı!