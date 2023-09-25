Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yaklaşık 40 kilometre uzağında bulunan, Takoran Vadisi içerisinde 3 gün süren Takoran Kültür ve Doğa Festivalinde katılımcılar, birincilik için Atatürk Baraj Gölüne olta salladı.

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Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisinde buluşan balıkçılar, birincilik için Atatürk Baraj Gölüne olta salladı.

Siverek ilçesinin yaklaşık 40 kilometre uzağında bulunan Takoran Vadisi içerisinde 3 gün süren Takoran Kültür ve Doğa Festivalinde katılımcılar kamp çadırlarını kurarken, festivalde sıra gecesi etkinlikleri, doğa yürüyüşü, bisiklet turları, kano yarışması, uçurtma şenliği, şire üzümünden bulamaç ikramı ve geleneksel kaynatılmış bulgur ikramı yapıldı. İkramların ardından şabut ve turna balığı yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!

Balık yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından bir konuşma yapan Vali Şıldak, "Şanlıurfa bir kültür şehri, aynı zamanda bir turizm şehridir. Şanlıurfa'nın her köşesi, her noktası ayrı güzellikleri taşıyor ve ayrı kültürel zenginlikleri içeriyor. Siverek ilçemiz de bu güzelliklere sahip ilçelerimizin başında geliyor. Çünkü Siverek, kadim bir kültüre sahip, çeşitli medeniyetlere en sahipliği yapmış, kültürel olarak zengin ve renkli bir ilçemizdir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de yaptığı konuşmada, "Şanlıurfa her tarafı zengin bir şehir, Takoran vadisinde sanki cennetin bir köşesindesin. Buradaki tarih, su ve doğa çok güzel, bu hareketli ilçe çok şeyi hak ediyor. Biz el birliğiyle inşallah el ele tutup burayı hak ettiği yere götüreceğiz" şeklinde konuştu.

Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!

Festivale Vali Hasan Şıldak'ın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, ilçe belediye başkanı, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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KAYNAK: İHA

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