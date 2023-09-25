Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan'da İlham Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev'le birlikte Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde görüştü.
Nahçıvan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde gerçekleştirilen resmi törenin ardından Aliyev'le görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Karabağ konusunun ele alınması bekleniyor.
Erdoğan görüşmenin ardından, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde Iğdır-Nahçıvan doğal gaz boru hattı temel atma törenine katılacak. Erdoağan ve Aliyev, daha sonra katılacağı ortak basın toplantısı ve imza töreninin ardından Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirecek.
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KAYNAK: İHA