Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 17.35'de Azerbaycan ordusuna ait bir kamyonun Azerbaycan mevzilerine giden ikmal yolundan geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından önceden döşenen tanksavar mayın tarafından patlatıldığı belirtildi.

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Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde silahlı Ermeni grupların döşediği mayının dün patlaması sonucu 2 Azerbaycan askeri şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün 17.35'de Azerbaycan ordusuna ait bir kamyonun Azerbaycan mevzilerine giden ikmal yolundan geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından önceden döşenen tanksavar mayın tarafından patlatıldığı belirtildi. Patlamada infilak eden askeri kamyonda bulunan Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov isimli 2 askerin şehit olduğu belirtildi. Araçta bulunan diğer askerin Elvin Aliyev olduğu ve yaralandığı bildirildi. Aliyev'in, ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!

Azerbaycan, Karabağ'da mayın patlaması sonucu 4'ü polis 6 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Ermeni silahlı gruplara karşı 19 Eylül'de terörle mücadele operasyonu başlatmıştı. Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermişti.

Karabağ’da, yola döşenen Ermeni mayını 2 Azerbaycan askerini şehit etti!

Karabağ'da dün meydana gelen mayın patlaması sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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KAYNAK: İHA

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