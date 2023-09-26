Tarım ilacıyla öldürülüp, uçurumdan atıldı! 12 yıl sonra ortaya çıkan cinayet!

Eskişehir'de 12 yıl önce aniden ortadan kaybolan kadının erkek arkadaşı tarafından tarım ilacı içirilerek öldürüldüğü ve ardından cesedinin uçurumdan aşağı atıldığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki Sibel Yenigün, 2011 yılında erkek arkadaşı Murat Ş. ile yaşayacağını belirterek ailesinin yanından ayrıldı. Ailesiyle görüşmeyi kesen ve kendisinden 2011 yılından bu yana haber alınamayan Sibel Yenigün'ün yakınları 20 Şubat 2023'te İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuru yaptı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından özel olarak kurulan ve olayı araştırmaya başlayan ekip, kayıp Sibel Yenigün'ün telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Sibel Yenigün'e ait hattın en son Murat Ş.'nin telefonunda kullanıldığı tespit eden ekipler, 6 ay süren çalışmaların ardından şüpheliyi gözaltına aldı.

TARIM İLACIYLA ÖLDÜRÜP UÇURUMDAN ATIĞINI İTİRAF ETTİ

Ekipler tarafından sorgulanan şüpheli Murat Ş., 33 yaşındaki Sibel Yenigün'ü Kasım 2011'de tarım ilacıyla zehirleyerek öldürdüğünü, ardından cesedi Mihalgazi-Alpagut Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan aşağı attığını itiraf etti.

Katil zanlısı Murat Ş. ile kendisine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan akrabası Fevzi Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kurulan ekip, cesedin bulunması için çalışma başlattı

Olayın ardından soruşturmaya yönelik açıklama yapan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, uçurumdan atılan cesedin bulunması için çalışma başlatıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"E.Y. isimli müştekinin kardeşi olan Sibel Yenigün'den 2011 yılından bu yana haber alamadıklarını belirterek 20/02/2023 tarihinde kayıp müracaatında bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, Cumhuriyet Başsavcılığımızca kurulan özel ekibin çalışmaları neticesinde; kayıp şahsın HTS kayıtlarının incelenmesi ile en son görüşme yaptığı kişilerin tespit edildiği, kayıp şahsın telefon hattının son olarak M.Ş. isimli şüphelinin telefonunda kullanıldığının tespit edildiği, olayla ilgili M.Ş. ve F.Ş. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı, M.Ş.'nin yapılan sorgulamasında çelişkili ifadeler vermesi üzerine Sibel Yenigün'ü öldürdüğünü ve sonrasında Mihalgazi Alpagut yolu istikametinde bulunan ormanlık alana götürerek uçurumdan aşağı attığını itiraf etmiştir. Şüpheliler M.Ş. ve F.Ş. "Kadına Karşı Tasarlayarak Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Kasten Öldürmek" suçundan tutuklama talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgusunun ardından tutuklanan M.Ş. ve F.Ş. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Kayıp şahsın cesedinin arama çalışmaları AFAD, Emniyet ve Jandarma ekipleriyle sürdürülmekle birlikte, olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

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