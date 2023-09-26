İran’dan idam kararı! Sahte alkol üreten 4 kişinin idam edileceğini duyurdu!

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında sahte alkol üretimi nedeniyle tutuklanan sanıkların yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

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İran’dan idam kararı! Sahte alkol üreten 4 kişinin idam edileceğini duyurdu!

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, Elburz eyaletinde sahte alkol üretip piyasaya sürerek 17 kişinin ölümüne neden olan 4 kişi hakkında idam kararı alındığını duyurdu.

İRAN'DA SAHTE ALKOLDEN 17 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN 4 KİŞİ İÇİN İDAM KARARI

İran Yargı Erki Sözcüsü Mesud Setayeşi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında sahte alkol üretimi nedeniyle tutuklanan sanıkların yargı sürecine ilişkin bilgi verdi. Setayeşi, "Maalesef geçtiğimiz aylarda Elburz eyaletinde sahte alkol nedeniyle 191 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, 17 kişi de hayatını kaybetmişti. Söz konusu olayın ardından savcılık harekete geçerek sahte alkol üreten ve satan kişiler hakkında soruşturma açmıştı" dedi.

İran’dan idam kararı! Sahte alkol üreten 4 kişinin idam edileceğini duyurdu!

Yaşanan can kayıpları, görme kaybı, zehirlenmeler sonucu 11 kişinin tutuklandığını ve yargı sürecinin başladığını hatırlatan Setayeşi, sanıklardan 4'ünün idam cezası aldığını, diğerlerine ise 1-5 yıl arasında hapis cezası verildiğini söyledi.

İran’dan idam kararı! Sahte alkol üreten 4 kişinin idam edileceğini duyurdu!

İran'ın Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde 13 Haziran'da sahte alkolden zehirlenen birçok kişi hastaneye kaldırılmıştı. Elburz Eyaleti Başsavcısı Fazli Herikendi, olayın ardından yaptığı açıklamada, sahte alkol nedeniyle 17 kişinin zehirlenerek hayatını kaybettiğini, 191 kişinin ise zehirlendiğini ifade etmişti.

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KAYNAK: İHA

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