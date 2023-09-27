Kontrolden çıkan hafif ticari araç iskeleden denize uçtu: Kaza anı kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dalgın sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç feribot iskelesinden denize uçtu. O anlar kameraya yansıdı.

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