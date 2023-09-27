Denizlispor - 24 Erzincanspor maç saatinde değişiklik yapıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor'un 24 Erzincanspor ile oynayacağı maçın başlama saati değişti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Denizlispor, kendi evinde 24 Erzincanspor ile karşılaşacak. 1 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanması planlanan 24 Erzincanspor maçının başlama saatinin değiştirildiği açıklandı. Denizlispor tarafından yapılan açıklamaya göre iki takımın maç saatinin saat 19.00 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Öte yandan Denizlispor, Kırmızı Grup 5.haftasında deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u Deniz Kodal ve Oktay Kısaoğlu'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı. Puan cetvelinde de 6. sıraya yükselen Denizlispor, 24 Erzincanspor'u mağlup ederek puan toplayışını sürdürmek istiyor.

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