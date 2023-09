"Beslenme Saati" projesiyle öğrencilere öğlen sıcak yemek veriliyor

İzmit'te geçtiğimiz yıl hayata geçirilen "Beslenme Saati" projesi çerçevesinde okullara sıcak yemek hizmeti veriliyor. Aşevinde usta aşçılarla hazırlanan sıcak yemekler, özenle paketlendikten sonra okullara ulaştırılıyor.

İZMİT BELEDİYESİNDEN ÖĞRENCİLERE SICAK YEMEK

Gelir düzeyi düşük mahallelerde yer alan anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara ara öğün desteği sunmak amacıyla İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Beslenme Saati projesi yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. İzmit Belediyesi Aşevinin donanımlı mutfaklarında usta aşçılarca hazırlanan yemekler, gıda mühendislerince denetlendikten sonra paketleniyor. Araçlara yüklenen yemekler, öğle saatlerinde öğrencilere ikram ediliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, eğitim malzemesi desteği için gittiği okullarda Beslenme Saati projesiyle ilgili velilere ve öğretmenlere bilgi vererek, projenin tüm okullarda uygulanması için kararlı olduklarını belirtti.

Son olarak Fevzi Çakmak İlkokulu ve Leyla Atakan İlkokulu'nu ziyaret eden Başkan Hürriyet, artan ekonomik sorunlar karşısında her çocuğa günde en az bir öğün ücretsiz gıda sağlanması adına kararlı olduklarını söyledi. Hürriyet, "Enflasyon ve ekonomik zorluklar sebebiyle aileler geçimlerini sağlamakta zorlanıyor. Biz de her çocuğun en az bir öğün sağlıklı ve yeterli gıdaya ulaşması adına geçtiğimiz sene Beslenme Saati uygulaması başlatmıştık. Çocuklarımıza çok önem veriyoruz. O yüzden çocukların gıda ihtiyaçlarını karşılamak için bir sorumluluk aldık. Daha fazla çocuğa ulaşmak adına Milli Eğitim Müdürlüğü ile de protokol yapmak istedik fakat protokol bir türlü yapılamadı ama talep eden okullarda öğrencilere öğün desteği verebiliyoruz. Yemekleri, her aşaması denetimden geçen Aşevimizde üretiyoruz. Tamamen günlük ve taze, gıda mühendislerinin denetiminde hazırlanan yemekleri öğrencilere dağıtıyoruz. Yine Aşevimizde titizlikle üretilen kek ve limonataları öğrenciler gönül rahatlığıyla tüketiyor" dedi.

