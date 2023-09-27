Mersin belediyesinden kandil ikramı: 15 bin kandil simidi dağıtıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Hz. Muhammed'in doğum yıldönümü olan Mevlit Kandili sebebiyle, kent genelinde vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

Sosyal Hizmetler Dairesi ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, merkez ilçeler başta olmak üzere Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Silifke ve Tarsus'ta 35 cami önüne stantlar kuruldu. Ekipler, yatsı namazının ardından camiden çıkan vatandaşların kandillerini kutlayarak, kandil simidi ikram etti. 13 ilçede, 35 cami önüne kurulan stantlarda toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtıldı.

Ekipler ayrıca daha fazla vatandaşa ulaşabilmek adına Mezitli bankalar bölgesi, Pozcu Mega Platin yanı, Toroslar ilk kavşak ve Yoğurt Pazarı gibi belirlenen noktalara da stantlar kurarak dağıtım gerçekleştirdi. Vatandaşlar, her kandil olduğu gibi bu kandilde de simit dağıtımı yapılmasını memnuniyetle karşıladı.

"Amacımız bu özel günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olmak"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında dağıtım sorumlusu olarak çalışan Elif Ezgi Demir, yapılan kandil simidi ikramından bahsederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 13 ilçemizde 35 camide ve özel noktalarda toplam 15 bin adet kandil simidi dağıttık. Amacımız; vatandaşlarımızla bu özel ve dini günlerde kucaklaşmayı sağlamak, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu göstermek" dedi.

Camilerin dışında belirlenen bazı noktalarda da dağıtımlar yapıldığına değinen Demir, "Camilerde kandil ibadetlerini eda eden vatandaşlarımızın yanı sıra, kentin değişik noktalarına kurduğumuz stantlar ile esnafımızın da kandilini kutlayarak kandil simidi dağıttık" diye konuştu.

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