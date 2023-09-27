Anadolu Üniversitesinin yeni iş birliği "Pingpong University" uygulaması öğrencilerin hayatı kolaylaştıracak

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine sağladığı kolaylıklara yenisini ekleyerek Unication Eğitim A.Ş. ile Pingpong telefon uygulaması iş birliği protokolü imzaladı.

UYGULAMA ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYETTEN SONRAKİ KARİYERİNİ DE KOLAYLAŞTIRACAK

Rektörlük Senato Odasında gerçekleştirilen imza töreninde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Unication Eğitim A.Ş. adına Osman Kasap yer aldı. Öğrencilerin tüm ihtiyaçlarını tek bir uygulama altına toplamayı amaçlayan Pingpong uygulaması ile öğrenciler, ders devam durumları, sınav sonuçları gibi kişisel bilgilerine pratik ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

Stajyer veya personel arayan firmaların ilanları, öncelikli olarak "Pingpong University" uygulaması üzerinden öğrencilerle paylaşılıyor. Kampüs hayatını kolaylaştıran ve verimli aktiviteleri öğrencilerle paylaşan uygulama, Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sadece üniversite hayatını değil, mezuniyetten sonraki kariyerini de kolaylaştıracak ipuçları ve bilgiler içeriyor.

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