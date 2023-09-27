Başvurular başladı! Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinde yeni dönem

Kadınların mühendislik alanında eşit koşullarda yer almasını sağlamak ve nitelikli kadın mühendis istihdamını artırmak amacıyla, Limak Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı paydaşlığında yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinde yeni dönem başvuruları başladı.

TÜRKİYE'NİN MÜHENDDİS KIZLARI PROJESİ YENİ DÖNEM BAŞVURULAR BAŞLADI

Kadın temsilinin kısıtlı olduğu STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında kadın istihdamını desteklemek amacıyla 7 yıldır yürütülen Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi yeni dönem başvurularına başladı. URAP 2022 - 2023 Dünya Alan Sıralaması Araştırması'nı dikkate alan Limak Vakfı, mühendislik alanında Türkiye'den listeye girmiş mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik - elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği, endüstri mühendisliği, kimya mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin 1, 2 ve 3. sınıflarında lisans eğitimi alan ya da alacak olan tüm kadın mühendis adaylarını Türkiye'nin Mühendis Kızları'ndan biri olmaya davet ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, burs imkanı ile birlikte mühendislik fakültesindeki eğitimleri boyunca kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunacak sertifika programı, online İngilizce dil eğitimi, mentörlük desteği, staj ve istihdam imkanı gibi fırsatların sunulduğu proje ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru koşullarına turkiyeninmuhendiskizlari.com/universiteliysen.php adresinden ulaşmak mümkün.

Ülke sınırlarını aşarak globalleşme yolculuğunun da başlatıldığı Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde, uluslararası bir kız kardeşlik bağının kurulması için çalışan Limak Vakfı, Kuveyt, Kuzey Makedonya ve Kosova'da başlattığı Global Engineer Girls girişimiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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