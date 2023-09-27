Pakistan’da evde patlayan havan mermisi 5’i çocuk 8 kişilik bir aileyi yok etti!

Pakistan'ın Sindh eyaletinde çocukların oyun oynarken bir çiftlik alanında bulduğu havan mermisini eve getirip oynadıkları sırada patlama yaşandı.

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Pakistan’da evde patlayan havan mermisi 5’i çocuk 8 kişilik bir aileyi yok etti!

Pakistan'ın Sindh eyaletinde bir evde havan mermisinin patlaması sonucu 5'i çocuk 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

8 KİŞİLİK AİLE YOK OLDU

Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Kandhkot kentinde bir evde havan mermisi patladı. Bölge Emniyet Müdürü Rahil Khoso yaptığı açıklamada, çocukların oyun oynarken bir çiftlik alanında bulduğu havan mermisini eve getirdiği ve mermiyle oynadıkları sırada patlamanın meydana geldiğini söyledi. Khoso, patlamada 5'i çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yeri güvenlik kordonuna alındı.

Pakistan’da evde patlayan havan mermisi 5’i çocuk 8 kişilik bir aileyi yok etti!

Sindh Eyalet Başbakanı Maqbool Baqar ise havan mermisinin olayın yaşandığı bölgeye nasıl ulaştığına ilişkin polisten bilgi istedi. Silahlı soyguncuların ve grupların faaliyet gösterdiği Kandhkot'ta güvenlik güçleri operasyon başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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KAYNAK: İHA

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