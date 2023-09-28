Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saçlarını makiye kaptıran işçinin saç derisi koptu ve parmaklarında kırıklar oluştu.
İŞÇİ, BAŞINDAN VE ELİNDEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI
Olay, saat 15.30 sıralarında Balabanlı Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; saçlarını makineye kaptıran N.K. adlı işçi, başından ve elinden feci şekilde yaralandı. İşletmenin aracı ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen işçiye ilk müdahale yapıldı, ardından yaralı ambulansla İstanbul Çapa Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan işçinin saç derisinin koptuğu ve parmaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.
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KAYNAK: İHA