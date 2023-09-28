Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir iş yerinde korkunç bir iş kazası yaşandı. Makineye kapılan işçinin saç derisi koptu, parmakları kırıldı

YAYINLAMA
Google News
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde saçlarını makiye kaptıran işçinin saç derisi koptu ve parmaklarında kırıklar oluştu.

İŞÇİ, BAŞINDAN VE ELİNDEN FECİ ŞEKİLDE YARALANDI

Olay, saat 15.30 sıralarında Balabanlı Mahallesi'nde bir hayvancılık işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre; saçlarını makineye kaptıran N.K. adlı işçi, başından ve elinden feci şekilde yaralandı. İşletmenin aracı ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirilen işçiye ilk müdahale yapıldı, ardından yaralı ambulansla İstanbul Çapa Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan işçinin saç derisinin koptuğu ve parmaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştüSuudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü

İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!

Eski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtıEski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtı

Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldıDepremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdiİki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!

KAYNAK: İHA

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
Eski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtı
Eski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtı
İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi
İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi
Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!
Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!
Son Haberler
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı
Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Kraliyet Saat Kulesi'ne yıldırım düştü
İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!
İlham Aliyev'den Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerle ilgili çok önemli açıklama!
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
Fatih’te ambulans içinde hasta varken, kaza yapıp yan yattı!
Fatih’te ambulans içinde hasta varken, kaza yapıp yan yattı!
Çok Okunanlar
TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metreküp üretim yapılacak
TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metreküp üretim yapılacak
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Deprem bölgesinde Enkazın yüzde 72’si kaldırıldı: Vatandaş yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi, inanılmaz görüntüler
Deprem bölgesinde Enkazın yüzde 72’si kaldırıldı: Vatandaş yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi, inanılmaz görüntüler
Dershaneye diye evden çıktı bir daha geri dönmedi!
Dershaneye diye evden çıktı bir daha geri dönmedi!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım