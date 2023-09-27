Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, öğrencilere mont yardımı yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan tarafından depremzede öğrencilere mont dağıtılarak tek tek giyindirildi.

YAYINLAMA
Google News
Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, öğrencilere mont yardımı yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan tarafından depremzede öğrencilere mont dağıtımı yapıldı. Adıyaman Atatürk İlkokulu öğrencilerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu katıldı.

Burada yapılan 300 adet mont dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Adıyaman'ımız ne yazık ki 6 Şubatta oldukça büyük acı yaşadı. Buradaki çocukların kendi evladımdan hiçbir farkı yok. Onların bu kış ayında üşümemesi ve eğitimlerine daha güzel bir şekilde devam edebilmeleri için bugün burada mont dağıtımı yaptık. Elimizden geldiğimizce bizler buraya destek vermeye çalışacağız" dedi.

Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise, "6 Şubat depremini ağır bir şekilde yaşayan Adıyaman'ımıza destek vermeye devam ediyoruz. Değerli dostum AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan kendi bütçesiyle çocuklarımıza mont dağıtımı yaptı. Milletvekilimiz Nilhan Ayan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdiİki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metre küp üretim yapılacakTPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metre küp üretim yapılacak

Başvurular başladı! Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinde yeni dönemBaşvurular başladı! Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinde yeni dönem

Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!

İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan ettiİSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti

Fatih’te ambulans içinde hasta varken, kaza yapıp yan yattı!Fatih’te ambulans içinde hasta varken, kaza yapıp yan yattı!

Pakistan’da evde patlayan havan mermisi 5’i çocuk 8 kişilik bir aileyi yok etti!Pakistan’da evde patlayan havan mermisi 5’i çocuk 8 kişilik bir aileyi yok etti!

ABD’de ölü bulundu! Ailesi 6 gündür ulaşamıyorduABD’de ölü bulundu! Ailesi 6 gündür ulaşamıyordu

Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika Eris virüsü açıklaması: 'birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız'Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika Eris virüsü açıklaması: 'birileri istiyor diye aşı programı başlatmayız'

Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk, yapay zekâ teknolojisiyle Türk halkına seslendiCumhuriyet'in 100. yılında Atatürk, yapay zekâ teknolojisiyle Türk halkına seslendi

Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!Sinop'ta çakallar şehre indi! Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları telef etti!

Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiasıReal Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası

Deprem bölgesinde Enkazın yüzde 72’si kaldırıldı: Vatandaş yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi, inanılmaz görüntülerDeprem bölgesinde Enkazın yüzde 72’si kaldırıldı: Vatandaş yıllarca yaşadığı sokakları tanıyamaz hale geldi, inanılmaz görüntüler

172 yıllık tarihi konak kadınlara kurs hizmeti veriyor172 yıllık tarihi konak kadınlara kurs hizmeti veriyor

BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünlerBİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu
Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu
Başkan Büyükkılıç’tan dünyanın tercihi haline gelecek "turizm" projeleri
Başkan Büyükkılıç’tan dünyanın tercihi haline gelecek "turizm" projeleri
’Neşet Ertaş’ Muratpaşa'da türkülerle anıldı
’Neşet Ertaş’ Muratpaşa'da türkülerle anıldı
Camiler haftasının bu yıl ki teması ‘Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ olarak kutlanacak
Camiler haftasının bu yıl ki teması ‘Peygamberimiz, İman ve İstikamet’ olarak kutlanacak
Son Haberler
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen İmam hatip okulları ve Kur'an kurslarını hedef aldı skandal açıklamalarda bulundu!
Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı
Melek Mosso, klibinde oynayan manken sevgilisiyle nişanlandı
Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı
Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı
İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi
İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi
Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!
Balıkçılar festivalde, birincilik için olta attı!
Avcılar fark etmese orada ölecekti! Fransız gezgin 3 gündür maden sahasında mahsur kaldı
Avcılar fark etmese orada ölecekti! Fransız gezgin 3 gündür maden sahasında mahsur kaldı
Çok Okunanlar
TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metreküp üretim yapılacak
TPAO'dan müjdeli haber! Günde tam 4 milyon metreküp üretim yapılacak
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
İSKİ Sarıyer'i susuz bıraktı, günlerdir suları akmayan halk İBB'ye isyan etti
BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
BİM 27 Eylül, 3 Ekim 2023 arası indirimli Ürün kataloğunu yayınlandı! Böyle ucuzluk yok! Gıdadan içeceğe ve temizlik maddesine kadar indirimli o ürünler
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Real Madrid'te üst üste Arda Güler şok şoku yaşanıyor! İspanyollardan çok konuşulacak sakatlık iddiası
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Elazığ'da TOKİ'nin örnek binası tamamlandı!
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! Elazığ'da TOKİ'nin örnek binası tamamlandı!
Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!
Denizin altında "Evet" dedi! Aşık gençten ilginç evlenme teklifi!
Yorumlananlar
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Atatürk'e resmine müstehcen hareketlerde bulunan lise öğrencisinin ifadesi ortaya çıktı: Atatürk olduğunu bilmiyordum!
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hapis cezası alan HDP'li yöneticisi yurt dışına kaçarken yakalandı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbullunun çilesi bitmiyor! İBB bozuk merdiveni tamir etmedi, demir bariyerlerle komple kapattı
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım
İstanbul'daki Suriyeliler için karar verildi! Kaydı bulunmayanlara yaptırım