Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

Deprem bölgesi Adıyaman'da, öğrencilere mont yardımı yapıldı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan tarafından depremzede öğrencilere mont dağıtımı yapıldı. Adıyaman Atatürk İlkokulu öğrencilerine AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu katıldı.

Burada yapılan 300 adet mont dağıtımının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, "Adıyaman'ımız ne yazık ki 6 Şubatta oldukça büyük acı yaşadı. Buradaki çocukların kendi evladımdan hiçbir farkı yok. Onların bu kış ayında üşümemesi ve eğitimlerine daha güzel bir şekilde devam edebilmeleri için bugün burada mont dağıtımı yaptık. Elimizden geldiğimizce bizler buraya destek vermeye çalışacağız" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt ise, "6 Şubat depremini ağır bir şekilde yaşayan Adıyaman'ımıza destek vermeye devam ediyoruz. Değerli dostum AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan kendi bütçesiyle çocuklarımıza mont dağıtımı yaptı. Milletvekilimiz Nilhan Ayan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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