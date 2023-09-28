Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gezmek için evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

16 yaşındaki Tuana Ceren Coşkun, 3 gün önce evden gezmek için dışarı çıktı. Eve dönmeyen Tuana Ceren Coşkun'a ulaşamayan ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Coşkun'un bulunması için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ailesi kızlarının hayatından endişe duyduklarını söyledi.

"HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Tuana Ceren Coşkun ağabeyi Gökay Coşkun, "Kardeşim evden dışarıya gezmek için çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Üstünde pempe tişört ve altında turuncu eşofman vardı. 3 gündür hiçbir şekilde kendisinden haber alamadık. Hayatından endişe duyuyoruz" dedi.

Tekirdağ’da korkunç iş kazası! Makineye kapılan işçi başından ve elinden feci şekilde yaralandı

Eski eşini zorla arabaya bindirip darp etti, araç kaza yapınca silah kabzası ile dövüp kaçtı

Depremzede minikler üşümeyecek: Adıyaman'da öğrencilere 300 adet mont dağıtıldı

Haberin Devamı

İki katlı ev alev topuna döndü içindeki yaşlı, yatalak kadın feci şekilde can verdi

Başvurular başladı! Türkiye’nin Mühendis Kızları’ projesinde yeni dönem

Hırsızlık zanlısı saklandığı çatı katında yakayı ele verdi!

Fatih’te ambulans içinde hasta varken, kaza yapıp yan yattı!

Kedi ve köpeğin dostlukları, görenlere örnek oldu