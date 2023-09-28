Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 16 yaşındaki Tuana Ceren Coşkun, 3 gün önce evden gezmek için dışarı çıktı. Eve dönmeyen Tuana Ceren Coşkun'a ulaşamayan ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Ankara'nın Polatlı ilçesinde gezmek için evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmeyen 16 yaşındaki kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi kızlarının hayatından endişe ediyor.

3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

16 yaşındaki Tuana Ceren Coşkun, 3 gün önce evden gezmek için dışarı çıktı. Eve dönmeyen Tuana Ceren Coşkun'a ulaşamayan ailesi emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Coşkun'un bulunması için Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürürken, ailesi kızlarının hayatından endişe duyduklarını söyledi.

Ankara Polatlı’da gezmek için evinden çıkan 16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

"HAYATINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Tuana Ceren Coşkun ağabeyi Gökay Coşkun, "Kardeşim evden dışarıya gezmek için çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Üstünde pempe tişört ve altında turuncu eşofman vardı. 3 gündür hiçbir şekilde kendisinden haber alamadık. Hayatından endişe duyuyoruz" dedi.

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KAYNAK: İHA

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