Antalya'nın Finike ilçesinde, 7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin babaannesinin savcılığa verdiği şikayet sonucu ortaya çıkan olayda, kardeşlerin sistemli ve uzun süreli olarak cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Çocukların annesi olan Merve Akman hakkında da arama motorlarında, Merve Akman kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Elmalı davası sanığı Merve Akman tutuklandı mı? soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

MERVE AKMAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

7 yaşındaki G.E.G. ve 10 yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'nin annesi olan Merve Akman'ın, öz çocuklarına yıllarca istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Çocukların babasından boşanarak Rahmi Akman'la bir evlilik gerçekleştiren Akman'ın F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğu açığa çıktı. Çocukların ifadeleri doğrultusunda öğrenilen bilgide, anne Merve Akman, annenin eşi Rahmi Akman ve F., A., M. ve M. adlı erkeklerin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu, fiziksel şiddet uyguladığı öğrenildi. Anne Merve Akman'ın kişisel yaşamı ve yaşına ilişkin bilgiler henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

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ELMALI DAVASI SANIĞI MERVE AKMAN TUTUKLANDI MI?

Geçtiğimiz Ocak ayında, 3. duruşması düzenlenen davada Merve Akman ve eşi Rahmi Akman serbest bırakıldı. Konunun yeniden sosyal medyada gündeme getirilmesi üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaparak çocukların psikolojik destek aldığını, sürecin ise yakından takipçisi olunacağını bildirdi.

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MERVE AKMAN İFADESİ

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması dün Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya anne ve üvey baba, tutuklu bulundukları Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katılırken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla tutuksuz yargılanan dayı S.C.G. ile tarafların avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Elmalı Davası'nda ismi geçen Rahmi Akman kimdir? Kaç yaşında ? Nereli? Tutuklandı mı?

Ocak ayında tahliye edilen anne ve eşinin salıverilmesinden önce görülen davada, Merve Akman ifadesinde, "Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Rahmi Akman ise savunmasında, "Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.

İfadelerinin ardından mahkeme heyeti sanıklar Merve Akman ve Rahmi Akman'ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.