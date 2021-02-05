Merve Boluğur'dan çarpıcı cinsellik itirafı: "İlk gün eve gelen erkek cinsellik ister!''

Youtuber Enes Batur'un kanalında cinsellik, ilişkiler ve aldatma konusunda açıklamalarda bulunan Merve Boluğur, erkekler ile ilgili söylediği "İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister. Erkek 1 aydan önce eve girmemeli" sözleri magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. O anlar kameraya böyle yansıdı.