Merve Kayaalp’ten acı haber, başına dayadığı silahla yaşamına son verdi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp henüz bilinmeyen bir sebeple, babasının bakkala gittiği sırada evin balkonunda başına dayadığı silahla yaşamına son verdi.

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Merve Kayaalp’ten acı haber, başına dayadığı silahla yaşamına son verdi

Dalaman’a babasının yanına 1,5 ay önce taşınan Kayaalp, ’Sakarya Fırat’, ’Küçük Kıyamet’, ’Düşler ve Umutlar’, ’Elif’, ’Şeref Meselesi’ ve ’Savaşçı’ dizilerinde rol almıştı.

BABASIN BAKKALA GİTTİĞİ SIRADA YAŞAMINA SON VERDİ

Dalaman'ın Gazi Bulvarı'ndaki bir apartmanın ikinci katındaki balkonundan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli asker olduğu öğrenilen babası Ali Rıza Kayaalp’in markete gittiği sırada, babasına ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp’in cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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