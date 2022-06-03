İnstagram ve Youtube fenomenlerinin son dönemlerde çıkardığı şarkı furyasına TikTok fenomenleri de dahil oldu. TikTok Fenomeni Merve Yalçın'ın “Seni unuttum’ şarkısı Spotify ve Youtube platformlarında müzikseverler ile buluştu. Mayıs ayında paylaşılan şarkının şuan ki izlenme sayısı 1 Milyonu aştı. İşte, Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü...

MERVE YALÇIN - SENİ UNUTTUM SÖZLERİ | SENİ UNUTTUM ŞARKI SÖZÜ

Seni unuttum

Oooof

Yıllar geçti

Çok gençtim

İnanmıştım

Nasıl vazgeçtin

X2

***

Yıllar geçti sana bağlı kalamam

Bu aşka kendimi kaptırmam

Oooo hayır hayır yapmam

O eski kapıları sana açamam

X2

***

Ne var ney yok

Yaşadım inan

Bi var bir yok

İçime hep attım

Senin için

Doğan güneş

Tüm yaşadıklarım batar gider

***

Yok inan hakkın

Vebalin üstümemi kalsın

Olmaz

Sebepsiz aşkım

Yaşadık bitti bak günaydın

***

Seni unuttum

Oooof

Yıllar geçti

Çok gençtim

İnanmıştım

Nasıl vazgeçtin

X4