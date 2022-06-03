Sagopa Kajmer - Şehinşah Bla Bla Bla Bla şarkı sözleri | Bla Bla Bla Bla sözleriMerve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözüŞehinşah kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? | Ufuk Yıkılmaz biyografisiSüper Lig'e İstanbul damgası: Takım sayısı 8'e çıktı! Deplasmana gitmeyi unutacaklar! 36 maçın 25'i İstanbul'daİbrahim Çelikkol Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı mı, çıktı mı? Hakan Gümüşoğlu öldü mü? Diziden çıkacak mı?Kiracılara üzen haber! Kira artış oranları belli oldu!Yeni YÖK üyesi Halim Haldun Göktaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Akademik kariyeri ne? Prof. Dr. Halim Haldun Göktaş BiyografisiAleyna Tilki 'kudurtmaya' hazırlanıyor! Şeytan emojili paylaşımıyla tahrik etti! "Çıkar hepsini"Elleriniz ve ayaklarınız neden uyuşuyor? El ve ayak uyuşmasının sebebi bunlar olabilirAnadolu Efes - Galatasaray Nef 5.maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü

Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü

TikTok Fenomeni Merve Yalçın'ın Spotify ve Youtube'da yayınlanan 'seni unuttum' şarkısı son dönemlerin trend müziği haline geldi. İşte, Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü...

İnstagram ve Youtube fenomenlerinin son dönemlerde çıkardığı şarkı furyasına TikTok fenomenleri de dahil oldu. TikTok Fenomeni Merve Yalçın'ın “Seni unuttum’ şarkısı Spotify ve Youtube platformlarında müzikseverler ile buluştu. Mayıs ayında paylaşılan şarkının şuan ki izlenme sayısı 1 Milyonu aştı. İşte, Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü...

Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü

MERVE YALÇIN - SENİ UNUTTUM SÖZLERİ | SENİ UNUTTUM ŞARKI SÖZÜ

Seni unuttum

Oooof

Yıllar geçti

Çok gençtim

İnanmıştım

Nasıl vazgeçtin

X2

***

Yıllar geçti sana bağlı kalamam

Bu aşka kendimi kaptırmam

Oooo hayır hayır yapmam

O eski kapıları sana açamam

X2

***

Ne var ney yok

Yaşadım inan

Bi var bir yok

İçime hep attım

Senin için

Doğan güneş

Tüm yaşadıklarım batar gider

***

Yok inan hakkın

Vebalin üstümemi kalsın

Olmaz

Sebepsiz aşkım

Yaşadık bitti bak günaydın

***

Seni unuttum

Oooof

Yıllar geçti

Çok gençtim

İnanmıştım

Nasıl vazgeçtin

X4

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT