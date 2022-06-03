Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü
TikTok Fenomeni Merve Yalçın'ın Spotify ve Youtube'da yayınlanan 'seni unuttum' şarkısı son dönemlerin trend müziği haline geldi. İşte, Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü...
İnstagram ve Youtube fenomenlerinin son dönemlerde çıkardığı şarkı furyasına TikTok fenomenleri de dahil oldu. TikTok Fenomeni Merve Yalçın'ın “Seni unuttum’ şarkısı Spotify ve Youtube platformlarında müzikseverler ile buluştu. Mayıs ayında paylaşılan şarkının şuan ki izlenme sayısı 1 Milyonu aştı. İşte, Merve Yalçın - Seni unuttum sözleri | Seni unuttum şarkı sözü...
MERVE YALÇIN - SENİ UNUTTUM SÖZLERİ | SENİ UNUTTUM ŞARKI SÖZÜ
Seni unuttum
Oooof
Yıllar geçti
Çok gençtim
İnanmıştım
Nasıl vazgeçtin
X2
***
Yıllar geçti sana bağlı kalamam
Bu aşka kendimi kaptırmam
Oooo hayır hayır yapmam
O eski kapıları sana açamam
X2
***
Ne var ney yok
Yaşadım inan
Bi var bir yok
İçime hep attım
Senin için
Doğan güneş
Tüm yaşadıklarım batar gider
***
Yok inan hakkın
Vebalin üstümemi kalsın
Olmaz
Sebepsiz aşkım
Yaşadık bitti bak günaydın
***
Seni unuttum
Oooof
Yıllar geçti
Çok gençtim
İnanmıştım
Nasıl vazgeçtin
X4