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  3. Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: “Çok güzelsin bu beni öldürüyor”

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: “Çok güzelsin bu beni öldürüyor”

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, Time 100 Etki Ödülleri galasına katıldı. Ünlü oyuncunun kasığına kadar uzanan bacak dekoltesi herkesi büyüledi.

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: “Çok güzelsin bu beni öldürüyor”

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Meryem Uzerli, Time 100 Etki Ödülleri galasına katıldı. Ünlü oyuncu galada çekindiği fotoğrafları hayranlarının beğenisine sudu.

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: Çok güzelsin bu beni öldürüyor

HAYRANLARI NE YORUM YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Sosyal medyanın gündemine oturan güzelliği ile herkesi büyülemeye devam eden ünlü oyuncu Meryem Uzerli fotoğraflarını paylaşırken: “Dubai'nin "dünyanın en güzel binası" olan Gelecek Müzesi, Pazartesi günü TIME100 Gala ve Etki Ödülleri'nin açılışı için kırmızı halıyı sererken yıldızlı bir akşama ev sahipliği yaptı. Etkilerini daha iyi bir gelecek inşa etmek için kullanan sıra dışı kişilerin ödüllendirildiği etkinlik, 22 Şubat 2022'deki açılış töreninden bu yana Dubai'nin Geleceğin Müzesi'ndeki ilk büyük etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: Çok güzelsin bu beni öldürüyor

Başarılı oyuncu Meryem Uzerli’nin fotoğrafları beğeni rekoru kırdı. Ünlü oyuncunun bazı takipçileri: “Dünyanın en güzel kadını”, Çok güzelsin bu beni öldürüyor” yorumlarını yaptı.

Meryem Uzerli kasığına kadar yırtmacıyla mest etti: Çok güzelsin bu beni öldürüyor

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