Türkiye'de belirli mesleklerde çalıştırılmak üzere çeşitli kurumlardan alınan mesleki yeterlilik belgesi istenmektedir. Bu kapsamda söz konusu belgenin nereden nasıl alınacağı ve ne işe yaradığı merak edilirken "Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Mesleki yeterlilik belgesi nereden nasıl alınır? MYB ne işe yarar? " sorularının yanıtları haberimizde...

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?

Mesleki yeterlilik belgesi, belirli meslek gruplarında çalışacak kişilerin bu mesleği yapabilecek düzeyde olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge bazı meslekler için zorunlu olarak istenmektedir. Bu mesleklere örnek verecek olursak inşaat işçileri, sıvacı, boyacı, kalıpçı ve benzeridir. Mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerin ardından düzenlenen sınavı başarıyla geçen kişilere verilmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR? MYB NE İŞE YARAR?

Mesleki yeterlilik belgesinin kişinin mesleğini icra etmesinde yeterli olduğunu göstermektedir. Kişinin işe alınması sürecinde istenen belgeler arasında yer alabilmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi belge vermek yeterliliği bulunan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.

MESLEKİ YETERLİLİK VEREN KURULUŞLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

MYB, sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

BELGE MASRAFLARI NE KADAR, KAÇ TL 2022?

Yıl Belge Masrafı* Belge Yenileme Masrafı* Tekrar Belge Basım Masrafı* 2022 250,00 125,00 125,00 2021 200,00 100,00 100,00 2020 150,00 75,00 75,00 2019 150,00 150,00 150,00 2018 150,00 150,00 150,00 2017 100,00 100,00 100,00 2016 60,00 60,00 60,00 2015 50,00 50,00 50,00 2014 40,00 40,00 40,00 2013 40,00 40,00 40,00 2012 35,00 35,00 35,00

Belge Masrafı: Tüm seviyelerdeki ulusal yeterliliklerde ilk belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir.

Belge Yenileme Masrafı: Sınavlı ya da sınavsız belge yenileme sonucunda belge basım için belirlenen ücreti ifade etmektedir.

Tekrar Belge Basım Masrafı: Yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK), tekrar belge basım işlemi için bu ücret kadar işlem bedeli talep edebilir.

Mesleki yeterlilik belgesi sorgulamak için linke tıklayınız. Açılan sekmede sorgulamalar kısmına Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama seçeneğine tıklayın açılan sekmede sizden istenen bilgileri giriniz.