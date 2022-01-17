Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Mesleki yeterlilik belgesi nereden nasıl alınır? MYB ne işe yarar?
Bir meslekte kişinin yeterli olduğunu ve çalışabilecek durumda olduğunu gösteren belge olan mesleki yeterlilik belgesi internet arama motorlarında araştırılıyor. Peki Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Mesleki yeterlilik belgesi nereden nasıl alınır? MYB ne işe yarar? İşte detaylar...
Türkiye'de belirli mesleklerde çalıştırılmak üzere çeşitli kurumlardan alınan mesleki yeterlilik belgesi istenmektedir. Bu kapsamda söz konusu belgenin nereden nasıl alınacağı ve ne işe yaradığı merak edilirken "Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Mesleki yeterlilik belgesi nereden nasıl alınır? MYB ne işe yarar? " sorularının yanıtları haberimizde...
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR?
Mesleki yeterlilik belgesi, belirli meslek gruplarında çalışacak kişilerin bu mesleği yapabilecek düzeyde olduğunu gösteren bir belgedir. Bu belge bazı meslekler için zorunlu olarak istenmektedir. Bu mesleklere örnek verecek olursak inşaat işçileri, sıvacı, boyacı, kalıpçı ve benzeridir. Mesleki yeterlilik belgesi eğitimlerin ardından düzenlenen sınavı başarıyla geçen kişilere verilmektedir.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR? MYB NE İŞE YARAR?
Mesleki yeterlilik belgesinin kişinin mesleğini icra etmesinde yeterli olduğunu göstermektedir. Kişinin işe alınması sürecinde istenen belgeler arasında yer alabilmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi belge vermek yeterliliği bulunan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.
Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama modülünden sorgulama yaparak öğrenir.
MESLEKİ YETERLİLİK VEREN KURULUŞLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.
MYB, sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına yaparlar.
Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.
BELGE MASRAFLARI NE KADAR, KAÇ TL 2022?
|Yıl
|Belge Masrafı*
|Belge Yenileme Masrafı*
|Tekrar Belge Basım Masrafı*
|2022
|250,00
|125,00
|125,00
|2021
|200,00
|100,00
|100,00
|2020
|150,00
|75,00
|75,00
|2019
|150,00
|150,00
|150,00
|2018
|150,00
|150,00
|150,00
|2017
|100,00
|100,00
|100,00
|2016
|60,00
|60,00
|60,00
|2015
|50,00
|50,00
|50,00
|2014
|40,00
|40,00
|40,00
|2013
|40,00
|40,00
|40,00
|2012
|35,00
|35,00
|35,00
Belge Masrafı: Tüm seviyelerdeki ulusal yeterliliklerde ilk belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
Belge Yenileme Masrafı: Sınavlı ya da sınavsız belge yenileme sonucunda belge basım için belirlenen ücreti ifade etmektedir.
Tekrar Belge Basım Masrafı: Yabancı dilde ikinci belge basımı, belge geçerlilik süresi içerisinde kayıp, yıpranma, kişisel bilgilerde değişiklik gibi nedenlerden dolayı ikinci kez belge basımı için belirlenen ücreti ifade etmektedir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu (YBK), tekrar belge basım işlemi için bu ücret kadar işlem bedeli talep edebilir.
Mesleki yeterlilik belgesi sorgulamak için linke tıklayınız. Açılan sekmede sorgulamalar kısmına Mesleki Yeterlilik Belgesi Doğrulama seçeneğine tıklayın açılan sekmede sizden istenen bilgileri giriniz.
|#
|Yetkilendirme Kodu
|Logo
|Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluş Adı
|Yetki Kapsamı
|Ücret Tarifesi
|Yetki Durumu
|1
|YB-0001
|İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Aktif
|2
|YB-0002
|BELGETÜRK Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|3
|YB-0003
|Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|4
|YB-0004
|Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER)
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|5
|YB-0005
|Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM)
Aktif
|6
|YB-0006
|GAZBİR - GAZMER Doğal Gaz Enerji Eğitim Belgelendirme ve Denetim Teknolojik Hizmetler Ltd. Şti.
Aktif
|7
|YB-0007
|MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ticaret A.Ş.
Aktif
|8
|YB-0010
|Hak-İş Konfederasyonu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|9
|YB-0012
|BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Lojistik Anonim Şirketi (MESYEB)
Aktif
|10
|YB-0013
|CERTURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|11
|YB-0014
|Türkiye Liman İşletmecileri Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
|12
|YB-0015
|AKTOB Eğitim ve Tanıtım İktisadi İşletmesi
Askıda
(Kendi İsteği İle)
|13
|YB-0016
|MEKSA Vakfı Mal ve Hizmet Üretim Birimleri İşletmesi
Kısmen Askıda
(Kendi İsteği İle)
|14
|YB-0018
|ASO 2. ve 3. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|15
|YB-0019
|Antalya Tic ve San Odası Eğitim Araştırma ve Kültür Vakfı İktisadi İşletmesi Mesleki Sınav ve Sertf. Mer.
Aktif
|16
|YB-0020
|ALTSO Meslek Standartları ve Yeterlilik Geliştirme Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Aktif
|17
|YB-0021
|DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYO Akademi Bölümü
Aktif
|18
|YB-0022
|Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|19
|YB-0023
|Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Mesleki Test Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|20
|YB-0024
|İDMİB Araştırma Belgelendirme Eğitim ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Aktif
|21
|YB-0025
|SAFİR İnsan Kaynakları Danışmanlık İstihdam ve Belgelendirme Hiz. AŞ.
Aktif
|22
|YB-0026
|Bayındır Memur-Sen MESYET İktisadi İşletmesi
Aktif
|23
|YB-0027
|Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|24
|YB-0029
|RAYTEST Özel Eğitim, Belgelendirme, Danışmanlık, Test ve Lab. Hiz. Ltd. Şti.
Kısmen Askıda
|25
|YB-0030
|Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği- VocTest Belgelendirme İktisadi İşletmesi
Aktif
|26
|YB-0031
|İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
|27
|YB-0032
|Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi
Aktif
|28
|YB-0035
|Süleyman Demirel Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
|29
|YB-0038
|CTC Belgelendirme Merkezi ve Yalıtım İlaçlama Eğitim A.Ş.
Aktif
|30
|YB-0040
|BETEK Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş.
Aktif
|31
|YB-0041
|TÜV AUSTRIA Personel Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.
Aktif
|32
|YB-0042
|Dr.(h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
|33
|YB-0044
|TOBB MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş
Aktif
|34
|YB-0046
|Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
|35
|YB-0047
|TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Aktif
|36
|YB-0048
|Bakırcı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aktif
|37
|YB-0049
|Türkiye Hazır Beton Üreticileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
|38
|YB-0050
|PROAKTİF Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|39
|YB-0051
|Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş.
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|40
|YB-0052
|Mavi Belge Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|41
|YB-0053
|UNIVERSAL Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Hizm. San. ve Tic. A.Ş.
Aktif
|42
|YB-0054
|MARİFET Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.
Aktif
|43
|YB-0056
|Ege Vizyon Akademi Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|44
|YB-0057
|Sercan Eğitim Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Tic. Ltd. Şti
Aktif
|45
|YB-0059
|Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
|46
|YB-0060
|MEYEBEL Uluslararası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|47
|YB-0061
|AVRUPABELGE Uluslararası Personel Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|48
|YB-0063
|Çetin Akademi İSG İnsan Kaynakları Eğitim Danışmanlık Elektronik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Aktif
|49
|YB-0065
|KAYNES Uluslararası Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Limited Şirketi
Aktif
|50
|YB-0066
|ÖNER Personel Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
|51
|YB-0067
|PROBO Muayene ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|52
|YB-0068
|Alberk QA Personel Belgelendirme ve Akademi Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|53
|YB-0069
|Misyon Yetkinlik Kazandırma Belgelendirme Özel Eğitim Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|54
|YB-0070
|S. S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği
Aktif
|55
|YB-0071
|BOOM Makina Dış Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|56
|YB-0072
|ELDER Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
|57
|YB-0073
|İstanbul Mesleki Sınav Merkezi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|58
|YB-0074
|CERTEST Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|59
|YB-0076
|ASYA Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|60
|YB-0077
|ANKA KOÇLUK Eğitim Danışmanlık Belgelendirme A.Ş.
Aktif
|61
|YB-0078
|MSM Mesleki Sertifikalandırma Merkezi Sınav ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|62
|YB-0079
|MEYEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi
Aktif
|63
|YB-0080
|ALKA Enerji İnşaat Personel Belgelendirme Kalibrasyon Eğitim Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|64
|YB-0082
|KALİTESERT Uluslararası Belgelendirme Denetim ve Dış. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|65
|YB-0083
|ANADOLU Belgelendirme Merkezi, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|66
|YB-0084
|SOLİD Belgelendirme İnşaat Muayene ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|67
|YB-0085
|DOĞUPER Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri Ltd. Şti.
Aktif
|68
|YB-0086
|EGEBELGE İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|69
|YB-0087
|PRS Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|70
|YB-0088
|SC Proje Yönetim Danışmanlık Turizm ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|71
|YB-0089
|ARYA Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti.
Aktif
|72
|YB-0090
|Çözüm Eğitim Öğretim Yayıncılık Danışmanlık Bilişim İletişim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
|73
|YB-0091
|SDS 4G Belgelendirme Eğitim Hizmet Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|74
|YB-0092
|Academyworld Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
|75
|YB-0093
|Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Esnaf ve Sanatkârlar Yeterlilik Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|76
|YB-0094
|BMS Belgelendirme Gözetim Hizmetleri Eğitim Organizasyon Personel Hizmetleri Sanayi ve Tic.Ltd.Şti
Kısmen Kaldırıldı
|77
|YB-0095
|Denizli Usta Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|78
|YB-0096
|ON HEKİM Belgelendirme Sertifikasyon Danışmanlık İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|79
|YB-0097
|CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti.
Aktif
|80
|YB-0098
|ASİL Belge A. Ş.
Aktif
|81
|YB-0100
|Milimetrik Personel Sınav ve Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|82
|YB-0101
|İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı İktisadi İşletmesi
Aktif
|83
|YB-0102
|SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi
Aktif
|84
|YB-0103
|Sinerji Mesleki Yeterlilik Eğitim Danışmanlık Belgelendirme Mühendislik Hizmetleri ve İnşaat İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
|85
|YB-0104
|IŞIK İnşaat Sanayi ve Eğitim Kurumları Limited Şirketi Şirinevler Personel Belgelendirme Şubesi
Aktif
|86
|YB-0105
|Poly Cert Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|87
|YB-0106
|TEKNİKEL Belgelendirme Sertifikasyon Anonim Şirketi
Aktif
|88
|YB-0107
|NFS Belgelendirme Bilişim İnşaat San.Tic. A.Ş.
Aktif
|89
|YB-0108
|MASFED Mesleki Yeterlilik Geliştirme Eğitim Sınav Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
Aktif
|90
|YB-0109
|Öz Ağaç İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|91
|YB-0110
|Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi Personel Belgelendirme Birimi
Aktif
|92
|YB-0111
|MESAK Belgelendirme Limited Şirketi
Aktif
|93
|YB-0112
|Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı İktisadi İşletmesi Ankara Şubesi
Aktif
|94
|YB-0113
|Bilge Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Aktif
|95
|YB-0114
|Ovam Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|96
|YB-0115
|Seviye Uluslararası Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|97
|YB-0116
|NİNOVA Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|98
|YB-0117
|Kariyer Yapı Mimarlık İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|99
|YB-0118
|SİSTEMER Uluslararası Belgelendirme Ve Dış Tic.San.Tic. Ltd.Şti.
Aktif
|100
|YB-0119
|EFETURK Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|101
|YB-0120
|İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği - Usta Mesleki Yeterlilik Sınav Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|102
|YB-0121
|İzmir Ticaret Borsası Laboratuvar, Ar-Ge ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|103
|YB-0122
|Kampüs Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|104
|YB-0123
|Türkiye Elektrik Elektronik ve Bnz Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Fed Mesleki Yeterlilik ve Bel Mer İktisadi İşletme
Aktif
|105
|YB-0124
|Tercih Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|106
|YB-0125
|Polimix Personel Belgelendirme Ltd. Şti
Aktif
|107
|YB-0126
|AYSEM Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Merkezi A.Ş.
Aktif
|108
|YB-0127
|Sönmez Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|109
|YB-0128
|Gaziantep Destek Eğitim Danışmanlık ve Personel Belgelendirme Test ve Sertifikalandırma A.Ş.
Aktif
|110
|YB-0129
|MAKFED Makina İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi
Aktif
|111
|YB-0130
|TRSERT Personel Belgelendirme Ticaret A. Ş.
Aktif
|112
|YB-0131
|Uzman Yirmi OSGB Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|113
|YB-0132
|Elçi Belgelendirme Sertifikasyon Limited Şirketi
Aktif
|114
|YB-0134
|Etik Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Hizmetleri Merkezi Anonim Şirketi
Kısmen Askıda
(Kendi İsteği İle)
|115
|YB-0135
|Hedef Belgelendirme Gözetim ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|116
|YB-0137
|Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Limited Şirketi
Aktif
|117
|YB-0138
|TCS Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti
Aktif
|118
|YB-0139
|EGEP Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd.Şti.
Aktif
|119
|YB-0140
|LONCA Belgelendirme A. Ş.
Aktif
|120
|YB-0141
|Yüntaş Akaryakıt Gıda İçecek Turizm Mermer Elektrik Nakliyat San. Tic. A.Ş.
Aktif
|121
|YB-0142
|Asis Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|122
|YB-0144
|BELGEMOD Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve Sınav Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|123
|YB-0145
|Artıbelge Eğitim Kontrol Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|124
|YB-0146
|QUASER Personel Belgelendirme Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|125
|YB-0147
|KYK Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş. KYK Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|126
|YB-0148
|Belge Akademi Belgelendirme Denetim Gözetim Eğitim Turz. İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Aktif
|127
|YB-0149
|CSM NDT Servis ve Mühendislik Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|128
|YB-0150
|MD Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|129
|YB-0151
|Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşl.
Aktif
|130
|YB-0152
|Belgemer Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|131
|YB-0153
|ONAYTÜRK Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş
Aktif
|132
|YB-0155
|3M Mesleki Eğitim Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|133
|YB-0156
|JETSER Belgelendirme San ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|134
|YB-0157
|FSM Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Kısmen Kaldırıldı
|135
|YB-0158
|Mavi Akademi İstihdam Eğitim Tic. Ltd. Şti
Aktif
|136
|YB-0159
|Sistem Eğitim ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|137
|YB-0160
|Metropol Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Danışmanlık Tic.Ltd. Şti.
Aktif
|138
|YB-0161
|Aden Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi
Aktif
|139
|YB-0162
|INPEC Eğitim Belgelendirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|140
|YB-0163
|2 Z Belgelendirme Limited Şirketi
Kısmen Kaldırıldı
|141
|YB-0164
|T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Aktif
|142
|YB-0165
|Ata Belgelendirme Danışmanlık ve Özel İstihdam Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|143
|YB-0166
|BROSİS Enstitü Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|144
|YB-0168
|YDKM Yapı Denetim Kurumları Mesleki Yeterlilik Eğitim Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.
Aktif
|145
|YB-0170
|Onay Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi
Aktif
|146
|YB-0171
|Artun Belgelendirme Laboratuvar Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|147
|YB-0172
|HG Personel Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|148
|YB-0173
|USCOM Uluslararası Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|149
|YB-0174
|DİYA GRUP BELGELENDİRME İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED SİRKETİ
Aktif
|150
|YB-0176
|TÜSMER Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
Yetkisi Kaldırıldı
|151
|YB-0177
|YILDIZ GRUP Belgelendirme A.Ş.
Aktif
|152
|YB-0178
|İzmir Mesleki Yeterlilik Merkezi Uluslararası Belgelendirme Özel Eğitim Göz. ve Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|153
|YB-0179
|Arif Mesleki Yeterlilik Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|154
|YB-0180
|İnterpet Petrol Teçh. San. Tic. Ltd. Şti.
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|155
|YB-0181
|PAK SOY Akademi İş Güvenliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|156
|YB-0182
|İSMES İstanbul Mesleki Eğitim Çevre Danışmanlık ve Hizmet A.Ş.
Aktif
|157
|YB-0183
|TUNA Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|158
|YB-0185
|ASH Mühendislik Danışmanlık Belgelendirme Hizmetleri ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
|159
|YB-0186
|ARES Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|160
|YB-0187
|ETO METSEM Mesleki Test Sertifikasyon Merkezi Anonim Şirketi
Aktif
|161
|YB-0188
|ARBEL Danışmanlık Mühendislik Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|162
|YB-0189
|BELGESER Eğitim Denetim Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|163
|YB-0190
|MERİDYEN Sınav Belgelendirme Limited Şirketi
Aktif
|164
|YB-0191
|MODİS Yapı Mimarlık Mühendislik İnşaat Sağlık Hizmetleri Nakliye ve Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|165
|YB-0192
|Kategori Mağazacılığı Derneği İktisadi İşletmesi
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|166
|YB-0193
|Gelişim Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|167
|YB-0194
|TCDD Taşımacılık A.Ş. Eskişehir Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi
Aktif
|168
|YB-0195
|Güneş Belgelendirme ve Eğitim Kurumları Ticaret Ltd.Şti
Aktif
|169
|YB-0196
|Çankaya Personel Belgelendirme ve Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|170
|YB-0197
|Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş.
Aktif
|171
|YB-0198
|KAPSAM Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|172
|YB-0199
|Özgül Yazılım Eğitim Elektronik Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|173
|YB-0200
|Smart Belgelendirme Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|174
|YB-0201
|YFM Lojistik Organizasyon ve Turizm Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|175
|YB-0202
|HACE Belgelendirme Hizmetleri Ltd.Şti.
Aktif
|176
|YB-0203
|TESKO Kalite Gözetim ve Belgelendirme Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|177
|YB-0204
|Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Emlak Akademisi İktisadi İşletmesi
Aktif
|178
|YB-0205
|MİDEA GROUP Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|179
|YB-0206
|Öz Gıda-İş Sendikası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|180
|YB-0207
|Dünya Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
|181
|YB-0208
|Bursa Mesleki Yeterlilik Belgelendirme ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|182
|YB-0209
|Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|183
|YB-0210
|İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
|184
|YB-0211
|ATLAS Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme A.Ş.
Aktif
|185
|YB-0212
|TMMOB Maden Mühendisleri Odası Basın Yayın Dağıtım Lokal Personel Belgelendirme ve İktisadi İşletmesi
Aktif
|186
|YB-0213
|İSG Eğitim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.
Aktif
|187
|YB-0214
|ENİNTEK Belgelendirme Gözetim Mühendislik Danışmanlık İnşaat Makina San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|188
|YB-0215
|Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
|189
|YB-0216
|AKER Belgelendirme ve Danışmanlık Limited Şirketi
Aktif
|190
|YB-0217
|Altın Gayrimenkul Emlak İnş. Tur. Paz. Tic. A.Ş.
Aktif
|191
|YB-0218
|Araf İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri A.Ş. Belgelendirme Merkezi Şubesi
Aktif
|192
|YB-0219
|AS KALİTE Mesleki Test ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|193
|YB-0221
|Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
Aktif
|194
|YB-0222
|Ankara Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Bilişim ve İnşaat Ltd. Şti.
Aktif
|195
|YB-0223
|Merkez Belgelendirme Ltd. Şti.
Aktif
|196
|YB-0224
|Dizayn Kalite Mühendislik Hizmetleri
Aktif
|197
|YB-0225
|Oğuzhan Akademi Uluslararası Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|198
|YB-0226
|Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|199
|YB-0227
|Elit Belge Uluslararası Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|200
|YB-0228
|ÇÖZÜMTEST Belgelendirme Muayene Gözetim Denetim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|201
|YB-0229
|Kastamonu Üniversitesi Personel Belgelendirme Merkezi
Yetkisi Kaldırıldı
|202
|YB-0230
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
|203
|YB-0231
|Seçkin Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|204
|YB-0232
|4K Uluslararası Belgelendirme İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı Limited Şirketi
Aktif
|205
|YB-0233
|ÜSTAT Mesleki Yeterlilik ve Personel Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|206
|YB-0234
|BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Aktif
|207
|YB-0235
|KTO Karatay Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|208
|YB-0236
|Marshall Mesleki Yeterlilik Okulu Belgelendirme Merkezi
Aktif
|209
|YB-0237
|Alem Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Ltd. Şti.
Aktif
|210
|YB-0238
|Geri Kazanım Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi
Aktif
|211
|YB-0239
|Vatan Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|212
|YB-0240
|BURULAŞ Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A. Ş. Burulaş Akademi Birimi
Aktif
|213
|YB-0241
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aktif
|214
|YB-0242
|Teknik Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Eğitim İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|215
|YB-0243
|DENİZADA Eğitim Belgelendirme Ticaret Ltd. Şti.
Kısmen Askıda
|216
|YB-0244
|Vita Sertifikasyon Teknik Kontrol Ltd. Şti.
Aktif
|217
|YB-0245
|Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Askıda
(Kendi İsteği İle)
|218
|YB-0246
|Beyaz Belgelendirme Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|219
|YB-0247
|ATASOY Çevre Analiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti
Aktif
|220
|YB-0248
|ENDÜLÜS Taahhüt İnşaat Danışmanlık Anonim Şirketi
Aktif
|221
|YB-0249
|Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. Borçelik Teknik Akademi
Aktif
|222
|YB-0250
|Ayyıldız Belge Mühendislik İnşaat Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|223
|YB-0251
|TAF Belgelendirme Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|224
|YB-0252
|Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası İktisadi İşletmesi
Aktif
|225
|YB-0253
|Türkiye Madenciler Derneği Ticari İşletmesi
Aktif
|226
|YB-0254
|Batıser Mesleki Yeterlilik Ve Belgelendirme San. Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|227
|YB-0255
|Aybars Sınav Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.
Aktif
|228
|YB-0256
|Renk Akademi Eğitim Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|229
|YB-0257
|ES YETKİ Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|230
|YB-0258
|RYM Bilgi ve Belge Yönetimi Organizasyon Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
Aktif
|231
|YB-0259
|Turkuaz Sertifikasyon Uluslararası Belgelendirme ve Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
|232
|YB-0260
|TALMAÇ Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Ltd. Şti.
Kısmen Kaldırıldı
|233
|YB-0261
|İnegöl Yöntem OSGB Eğitim Dan. Ç. Ölç. Lab. San ve Tic. Ltd. Şti. Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi Şubesi
Aktif
|234
|YB-0262
|Ankara Ticaret Odası İnovasyon Danışmanlık Eğitim Araştırma Anonim Şirketi
Aktif
|235
|YB-0263
|NDT Belgelendirme Merkezi ve Muayene Hiz.Ltd.Şti.
Aktif
|236
|YB-0264
|KMY Eğitim Danışmanlık Tic. A.Ş.
Aktif
|237
|YB-0265
|Aslıtürk Belgelendirme Çevre Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|238
|YB-0266
|Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Aktif
|239
|YB-0267
|ESBEM Sınav Belgelendirme Gözetim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aktif
|240
|YB-0268
|Bİİ Yazılım ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|241
|YB-0269
|ZİRVE Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Uluslararası Teknik Kontrol Limited Şirketi
Aktif
|242
|YB-0270
|Global Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|243
|YB-0271
|Kahraman Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Ltd.Şti
Aktif
|244
|YB-0272
|Chef Ali Eğitim Gıda Turizm Mesleki Belgelendirme İnşaat Fotoğrafçılık Ticaret Anonim Şirketi
Aktif
|245
|YB-0273
|CONVERSION Belgelendirme Eğitim Limited Şirketi
Aktif
|246
|YB-0274
|MB CERTIFICATION Belgelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|247
|YB-0275
|Model Belgelendirme ve Eğitim Ltd. Şti.
Aktif
|248
|YB-0276
|Uzay Belgelendirme İnşaat Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Aktif
|249
|YB-0277
|Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|250
|YB-0278
|ERKQUA Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|251
|YB-0279
|TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
Aktif
|252
|YB-0280
|Genç Akademik Gelişim Eğitim Hizmetleri ve Kırtasiye Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|253
|YB-0281
|Deniz Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Danışmanlık Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|254
|YB-0282
|VİNA Mühendislik Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|255
|YB-0283
|Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu İktisadi İşletmesi
Aktif
|256
|YB-0284
|Alyans Meslek Belgelendirme İnşaat Enerji Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|257
|YB-0285
|Teknus Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Aktif
|258
|YB-0286
|Günaydın Akademi Mesleki Yeterlilik Eğitim Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
Aktif
|259
|YB-0287
|Koach Test ve Belgelendirme Hizm. Ltd. Şti.
Yetkisi Kaldırıldı
(Kendi İsteği İle)
|260
|YB-0288
|Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi (Düzce NİSGEM Belgelendirme)
Aktif
|261
|YB-0289
|ETAN Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|262
|YB-0290
|Yeşil Işık Akademi Belgelendirme Eğitim Hizmetleri Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|263
|YB-0291
|Ankara Kurumsal Belgelendirme Turizm Otomotiv İnşaat Eğitim Organizasyon Gıda Limited Şirketi
Aktif
|264
|YB-0292
|Bel Kur Eğitim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Aktif
|265
|YB-0293
|Liman İşçileri Kültür, Araştırma ve Eğitim Derneği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi İktisadi İşletmesi
Aktif
|266
|YB-0294
|Kapadokya Üniversitesi Personel Belgelendirme Merkezi
Aktif
|267
|YB-0295
|MESMER Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Merkezi A.Ş.
Aktif
|268
|YB-0296
|İcon Kaynak Endüstrisi Teknik Müh. Mak. Çelik İmalat Montaj Eğitim Danış. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Aktif
|269
|YB-0297
|YETKİN Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi
Aktif
|270
|YB-0298
|Odaklı Grup Medya Denetim ve Belgelendirme Anonim Şirketi
Aktif
|271
|YB-0299
|ACN Eğitim Ve Belgelendirme Hizmetleri Grup İthalat Limited Şirketi
Aktif
|272
|YB-0300
|İstanbul Ticaret Üniversitesi Sınav ve Belgelendirme Merkezi
Aktif
|273
|YB-0301
|AKIN Ndt ve Kalite Servisleri Ltd. Şti.
Aktif
|274
|YB-0302
|SAYDAM MESLEKİ YETERLİLİK VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
Aktif
|275
|YB-0303
|ICONIC Enerji Bilimleri Merkezi Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Aktif